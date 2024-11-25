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Şeyma Aşkıyla Sörfe Çıktı, Cem Yılmaz Daçkalı Kemal'ini Paylaştı: 25 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

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Şeyma Aşkıyla Sörfe Çıktı, Cem Yılmaz Daçkalı Kemal'ini Paylaştı: 25 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.11.2024 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Danla Bilic, yeni sahiplendiği bebekleriyle huzur doldu.

Danla Bilic, yeni sahiplendiği bebekleriyle huzur doldu.

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Pelin Akil, havanın kararsızlığına tutuldu.

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Özge Özpirinçci, oturduğu gibi çoraplarını çıkaran kızını paylaştı.

Özge Özpirinçci, oturduğu gibi çoraplarını çıkaran kızını paylaştı.
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Didem Soydan ve Umut Eker köpeklerini gezdirmeye çıktı.

Didem Soydan ve Umut Eker köpeklerini gezdirmeye çıktı.

Cem Yılmaz, Daçkalı oğlu Kemal'le gurur duydu.

Cem Yılmaz, Daçkalı oğlu Kemal'le gurur duydu.

Çağla Şıkel, yakın dostu Ceyda Düvenci'yi ağırladı.

Çağla Şıkel, yakın dostu Ceyda Düvenci'yi ağırladı.

Leyla'yla döktüren Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel poz verdi.

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Demet Özdemir, ıslak ve ultra uzun saçlarına hayran kaldı.

Demet Özdemir, ıslak ve ultra uzun saçlarına hayran kaldı.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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