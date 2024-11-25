Şeyma Aşkıyla Sörfe Çıktı, Cem Yılmaz Daçkalı Kemal'ini Paylaştı: 25 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şeyma Aşkıyla Sörfe Çıktı, Cem Yılmaz Daçkalı Kemal'ini Paylaştı: 25 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic, yeni sahiplendiği bebekleriyle huzur doldu.
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Zeynep Bastık'ın kedisi vazoda takılmayı tercih etti.
Pelin Akil, havanın kararsızlığına tutuldu.
Yasemin Tatlıses, günaydınlar diledi.
Özge Özpirinçci, oturduğu gibi çoraplarını çıkaran kızını paylaştı.
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Didem Soydan ve Umut Eker köpeklerini gezdirmeye çıktı.
Cem Yılmaz, Daçkalı oğlu Kemal'le gurur duydu.
Çağla Şıkel, yakın dostu Ceyda Düvenci'yi ağırladı.
Leyla'yla döktüren Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel poz verdi.
Demet Özdemir, ıslak ve ultra uzun saçlarına hayran kaldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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