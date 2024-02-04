Seyir Halindeki Arabadan Düşen Kadını Yeniden Zorla Arabaya Bindirdi

Çekmeköy’de bir kadın kapısı açık halde ilerleyen otomobilden yola düştü. O sırada otomobili durduran sürücü araçtan inerek yola düşen kadını zorla araca bindirdi. O anlar, arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.