Sevgilinle Birlikte Oynayabileceğin Bir Video Oyunu Öneriyoruz!

Gerçekten oynarken eğlenebileceğiniz It Takes Two, birbiriyle sürekli didişen bir evli çiftin hikayesi konu alıyor. İster uzaktan ister yan yana birlikteyken oynayabileceğiniz bu oyun gerçek hayatın bir noktada eğlenceli ve fantastik bir simülasyonunu da sunuyor. Oynarken hem birlikte bir şeyler yapmanın hem de eğlencenin tadına varacağınıza eminiz. Hem birlikte oyun oynadıkça aranızdaki bağ da güçlenecektir!