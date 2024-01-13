Sevgilinle Birlikte Oynayabileceğin Bir Video Oyunu Öneriyoruz!
Sevgilinle Birlikte Oynayabileceğin Bir Video Oyunu Öneriyoruz!
Sevgilisiyle oyun dünyasına girmek isteyenler ve oyun aşıklarını bu testimize alalım! Siz testi çözün, biz de size birlikte oynayabileceğiniz bir video oyunu önerelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki en sevdiğin fast food hangisi?
3. Peki oyun oynamak istediğin odayı seçer misin?
4. Peki siz nereden tanışıyorsunuz?
5. Genellikle boş vakitlerinizde yalnız mı vakit geçiriyorsunuz arkadaşlarınızla mı?
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6. Peki odanız hangisi olsun?
7. Tüm hafta sonu istediğinizi yapabilirsiniz... Seçiminiz hangisi olur?
8. Son olarak, sizin ilişkinizi diğer ilişkilerden ayıran sence ne?
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