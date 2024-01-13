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Sevgilinle Birlikte Oynayabileceğin Bir Video Oyunu Öneriyoruz!

etiket Sevgilinle Birlikte Oynayabileceğin Bir Video Oyunu Öneriyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 23:01

Sevgilisiyle oyun dünyasına girmek isteyenler ve oyun aşıklarını bu testimize alalım! Siz testi çözün, biz de size birlikte oynayabileceğiniz bir video oyunu önerelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki en sevdiğin fast food hangisi?

3. Peki oyun oynamak istediğin odayı seçer misin?

4. Peki siz nereden tanışıyorsunuz?

5. Genellikle boş vakitlerinizde yalnız mı vakit geçiriyorsunuz arkadaşlarınızla mı?

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6. Peki odanız hangisi olsun?

7. Tüm hafta sonu istediğinizi yapabilirsiniz... Seçiminiz hangisi olur?

8. Son olarak, sizin ilişkinizi diğer ilişkilerden ayıran sence ne?

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Aksiyon işi tam size göre: A Way Out!

Aksiyon işi tam size göre: A Way Out!

Sizin tarınıza, birlikte vakit geçirmenize ve ilişkinize yeni bir soluk getirecek oyun varsa o da kesinlikle A Way Out! Hem aksiyon hem heyecan bir arada! Üstelik birlikte oynayacağınız bu oyun ile adrenalini de iliklerinizde hissediceksiniz. Filmlerdeki hapishaneden kaçışları canlandırırken oyun dünyasını kasıp kavuracağınıza eminiz!

Gerçek hayatın simülasyonu: It Takes Two!

Gerçek hayatın simülasyonu: It Takes Two!

Gerçekten oynarken eğlenebileceğiniz It Takes Two, birbiriyle sürekli didişen bir evli çiftin hikayesi konu alıyor. İster uzaktan ister yan yana birlikteyken oynayabileceğiniz bu oyun gerçek hayatın bir noktada eğlenceli ve fantastik bir simülasyonunu da sunuyor. Oynarken hem birlikte bir şeyler yapmanın hem de eğlencenin tadına varacağınıza eminiz. Hem birlikte oyun oynadıkça aranızdaki bağ da güçlenecektir!

Film gibi bir oyun: Human Fall Flat!

Film gibi bir oyun: Human Fall Flat!

Siz gerçek dünyayı oldukça seviyorsunuz ve baya da sosyal bir çiftsiniz. Hal böyle olunca sizi bilgisayarın başına oturtabilecek yegane oyun da kesinlikle Human Fall Flat! Oyun oynarken adeta bir film izliyormuş gibi hissedeceksiniz. Hatta kendinizi bu oyuna fazlasıyla kaptırıp biraz gerçek dünyayı da unutabilirsiniz.

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