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Sevgilinin Gözünde Hangi Çiçeksin?

etiket Sevgilinin Gözünde Hangi Çiçeksin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 23:01

Çiçeklere bakmak nasıl huzur veriyorsa sevgilin sana baktığında da aynı huzuru yaşıyor!

Peki ya sen onun gözünde hangi çiçeksin?

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. Öncelikle kıyafetlerinde en çok tercih ettiğin rengi öğrenelim!

3. Peki ya sevgilin sana çoğunlukla nasıl hitap ediyor?

4. Şu anda hangi tipte bir parfüm kullanıyorsun?

5. Sevgilin sana bir çiçek alacak olsa hangisini tercih ederdi sence?

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6. Sevgilinin favori rengi hangisi?

7. Peki ya sevgilinin sana en çok yakıştırdığı renk hangisi?

8. Siz genel olarak nasıl bir çiftsiniz?

9. Son olarak, herkes çiçeğine baksın dediğinde sevgilin kime bakar?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Papatya!

Sevgilin seni papatya gibi görüyor! Bu ilişkinizin canlı, sade ve sevgi dolu olduğunun bir göstergesi. Papatyalar genellikle saflık, masumiyet ve sevgi simgesi olarak kabul edilir. Seni papatya olarak görmesi; seni sevgiyle dolu, koruyucu ve değerli biri olarak görmesinin sebebi! Tüm bunlara göre sizin aranızdaki ilişki güvenilir, sıcak, sevgi dolu bir bağa dayanıyor.

Gül!

Sevgilin seni tıpkı bir gül gibi değerli görüyor! Bunun en büyük sebebi ilişkinizin güzellik, zarafet ve romantizmle dolu olması. Gül, aşk ve tutkunun en büyük sembolüdür. Onun seni bir gül olarak görmesi, seni özel, büyüleyici ve romantik biri olarak gördüğünü gösteriyor. Sevgilin sizin ilişkinizi romantik, tutkulu ve özenli görüyor!

Orkide!

Sevgilin seni orkide olarak görüyor! Bu, ilişkinizin nadir bir güzellik taşıdığını özenle büyüdüğünü ve özel bir değere sahip olduğunu ifade ediyor. Orkide zor bulunan ve bakım gerektiren bir çiçek türüdür. Bu nedenle onun seni orkide olarak görmesi seni diğerlerinden farklı, özel ve benzersiz biri olarak gördüğünü gösteriyor. Sizin aranızda oldukça güzel bir bağ var, ilişkiniz her iki taraf için de değerli ve özel.

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