Sevgilinin Gözünde Hangi Çiçeksin?
Sevgilinin Gözünde Hangi Çiçeksin?
Çiçeklere bakmak nasıl huzur veriyorsa sevgilin sana baktığında da aynı huzuru yaşıyor!
Peki ya sen onun gözünde hangi çiçeksin?
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
2. Öncelikle kıyafetlerinde en çok tercih ettiğin rengi öğrenelim!
3. Peki ya sevgilin sana çoğunlukla nasıl hitap ediyor?
4. Şu anda hangi tipte bir parfüm kullanıyorsun?
5. Sevgilin sana bir çiçek alacak olsa hangisini tercih ederdi sence?
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6. Sevgilinin favori rengi hangisi?
7. Peki ya sevgilinin sana en çok yakıştırdığı renk hangisi?
8. Siz genel olarak nasıl bir çiftsiniz?
9. Son olarak, herkes çiçeğine baksın dediğinde sevgilin kime bakar?
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