Sevgiline Yapman Gereken Tatlı Ne?
Sevgiline Yapman Gereken Tatlı Ne?
Özel ya da sıradan bir günde sevgilini mutlu etmek ister misin? Ona yapacağın tatlı bunu başarabilir!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Şimdi de söyle bakalım, partnerin bu aromalardan hangisini daha çok sever?
3. Şimdi de bu tatlıyı yapmak için ne kadar zaman ayırabileceğini öğrenelim!
4. Bu tatlıyı bu aktivitelerden hangisi için yapmayı istersin diye sorsak?
5. Peki yapacağın tatlıyı nasıl servis etmeyi düşünüyorsun?
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6. Yapacağın tatlının yanında içecek olarak ne ikram etmek istersin?
7. Partnerin sence bu meyvelerden hangisini daha çok seviyor?
8. Son olarak, partnerinin favori çikolata seçimini öğrenebilir miyiz?
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