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Sessizce İz Bırakan On Kitap

etiket Sessizce İz Bırakan On Kitap

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
18.06.2026 - 16:06
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Bir kitap listesi hazırlamak, aslında bir dünya kurmaya benzer. Her seçim bir tercih değil, bir inanıştır: şu an neyin okunmaya değer olduğuna dair sessiz ama kararlı bir tutum. Elinizdeki liste de öyle doğdu; bizzat okuduğum, içimde bir şeyleri kıpırdatan ve size de önermeden edemediğim kitaplardan. Yerli ve yabancı, yakın ve uzak, roman ve deneme, psikoloji ve felsefe on farklı kapı on farklı dünyaya açılıyor.

Bu sefer liste “klasikler” defterinden değil, şimdiden derlendi. Çoğu zaman içinde ses çıkarmış ya da sessizce ama derinlemesine iz bırakmış eserler bunlar. Han Kang’ın Jeju’nun karı altındaki acısından Frankl’ın toplama kampından çıkardığı anlama kadar, Byung-Chul Han’ın üşüten felsefi metinlerinden Serda Kranda’nın sessiz aşk isyanına kadar liste geniş, ama her başlık kendi içinde mükemmel bir bütün.

Sırayla okumak zorunda değilsiniz. Ruh halinize göre bir kapı seçin ve girin. İyi okumalar.

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1. Birdenbire

1. Birdenbire

Serda Kranda Kapucuoğlu

Yazarın şu ana kadar yayımlanan en güncel romanı. On dört yıllık evliliğin ustalaşmış rutini içinde aniden kalbe düşen bir aşkın hikayesi — hem olağandışı hem tanıdık bir his bu. Kitap; şüphe, vicdan ve arzu arasında sıkışan Ayşegül'ün kendini yeniden keşfetme sürecini, özgün ve akıcı bir dille izliyor. Büyük kırılmalar yerine iç kırılmaları tercih eden, sessiz ama derin bir roman.

2. Ruh Hassası – Aşkın İlginç Fiziği

2. Ruh Hassası – Aşkın İlginç Fiziği

Uğur Batı & Mehmet Zihni Sungur

İki yazarın ortak imzasıyla 2025'te raflara giren bu kitap, sevilmek için yaşanan bir dünyada asıl önemli olanın 'sevebilmek' olduğunu savunuyor. Sungur, sevginin herkesin kendine özgü biçimde icra ettiği bir sanat olduğunu; Batı ise aşkın yanına gelmediğinde rüyalara giren, yan yana durulmakla değil ruhsal olarak sımsıkı olmakla var olan bir bağ olduğunu anlatıyor. Nörobilim, psikoloji ve felsefeyi duygusal bir dille bir araya getiren, kısa ama içi dolu bir kitap.

3. Şimdi Canavarlar Zamanı

3. Şimdi Canavarlar Zamanı

Ertürk Akşun

Haziran 2024'te yayınlanan roman, Akşun'un bugüne dek yazdığı en siyasi ve kaotik eser olarak öne çıkıyor. Başlığı tek başına bir manifesto gibi duruyor: toplumsal çözülmenin, korkuların ve sessizce büyüyen öfkenin zamanı. Günümüz Türkiye'sinde sıradan insanların olağandışı bir tarihin içinde nasıl sıkıştığını; hayatta kalma, direniş ve kimlik sorularını gerilimli bir kurguyla işliyor. Akşun'un en olgun kalemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

4. Jül Vern Seyahat Acentesi — İlhami Algör

4. Jül Vern Seyahat Acentesi — İlhami Algör

İlhami Algör bu kitapta Phileas Fogg'un bagajını açıyor; içinden çıkanlar ise pusuladan çok sorular. Jules Verne'nin 'Seksen Günde Devr-i Alem'ini bir rehber gibi elinde tutarak günümüz şehirlerini dolaşan Algör, 19. yüzyılın büyülü macerasının altındaki gölgeleri gün ışığına çıkarıyor: Sömürgecilik, öteki ‘nin nesneleştirilmesi, medeniyetin kibiri.

Hem edebi bir hesaplaşma hem de bir gezi yazısı olan bu kitap, zamanlar arasında gidip geliyor; Verne'nin dünyasını bugünün gözleriyle sorguluyor, bugünü ise dünün aynasında yeniden görmeye zorluyor. Algör'ün keskin zekası ve alışıldık oyunbaz dili bu kez tarihin içine sinmiş her sayfa hem bir şehrin hem de bir çağın izini sürüyor.

5. Kar Helvası

5. Kar Helvası

Fatih Onkar

Onkar'ın yazdığı roman, 1970'lerin karanlık ve çalkantılı Türkiye'sine götürüyor okuyucuyu: varlıkla yokluk, yaşamakla yok olmak arasında gidip gelen genç bir neslin hikayesi. Kahraman Şahin, rutin sabahların içinde farkında olmadan büyük bir tarihin tam ortasına sürükleniyor. Aşk, siyasi kaos ve sıradan insanın olağanüstü direnci bir arada işleniyor; dönemin atmosferini sahici bir dille yeniden kuruyor.

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6. Kendini Tüketmeden Yaşa

6. Kendini Tüketmeden Yaşa

Beyhan Budak

Klinik psikolog Beyhan Budak'ın 2025 yılında yayımlanan bu eseri, modern insanın en büyük çıkmazlarından biri olan 'tükenmişlik' ve 'yetersizlik' hissi üzerine odaklanıyor. Yazar, hayatın getirdiği ağır yüklerin altında ezilmeden, ruhsal dengemizi nasıl koruyabileceğimizi samimi bir dille anlatıyor. Kitap; hayır diyebilmenin gücü, sınır koyma sanatı ve öz-şefkat gibi temel psikolojik kavramları gündelik yaşamdan örneklerle harmanlıyor. 'Hayatın ağırlığına karşı hafifletici düşünceler' alt başlığıyla sunulan bu çalışma, okuyucuya sadece bir motivasyon değil, aynı zamanda içsel bir ferahlama ve farkındalık vaat ediyor.

7. Güzeli Kurtarmak

7. Güzeli Kurtarmak

Byung-Chul Han

Han'ın tezi tek cümleyle özetlenebilir: Güzelliği pürüzsüzlük öldürüyor. Pürüzsüz olanın güzelin en önemli ölçütü sayıldığı bu çağda estetik beğenimiz akıllı telefonlarımızın beğen tuşuna indirgendi. Oysa gerçek güzel her zaman bir yara, bir gizem, bir direnç barındırır. Örtü kaldırıldığında büyü bozulur; güzel doğasını kaybeder. Han bu kitapta tüketim kültürünün güzeli nasıl sterilize ettiğini, güzelliğin hakikat ve ahlakla olan derin bağını Platon'dan Rilke'ye uzanan bir felsefi çizgide soruyor. Küçük hacimli ama her cümlesi altı çizilecek türden bir metin.

8. Hayatın Anlamı ve Psikoterapi

8. Hayatın Anlamı ve Psikoterapi

Viktor Emil Frankl

Frankl 1997'de hayatını kaybetti; dolayısıyla bu listede onun için 'en son' yerine 'en kapsamlı ve tamamlayıcı' eseri öne çıkarmak daha doğru. Hayatın Anlamı ve Psikoterapi, logoterapi kuramının hem kuramsal hem pratik boyutlarını en bütüncül biçimde sunan çalışmasıdır. İnsanın Anlam Arayışı bir giriş noktasıysa bu kitap, Frankl'ın düşünce sistemini derinlemesine keşfetmek için atılacak ikinci adım — ve birbiriyle bütünleşen iki kitabı arka arkaya okumak çok daha güçlü bir deneyim sunuyor.

9. Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

9. Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

Michiko Aoyama

Türkçeye kazandırılmış tek kitabı olan bu eser, 2024'te Domingo Yayınevi'nden çıktı. Tokyo'da küçük bir semtte, esrarengiz kütüphaneci Sayuri Komaçi'nin kapısını çalan beş farklı insanın hikayesi. Her birinin ayrı bir çıkmazı var: kariyer krizi, anlamsızlık, ilişki kördüğümü, korkular. Sayuri'nin cevabı her seferinde beklenmedik bir kitap önerisi oluyor ve o kitap, birer birer hayatları değiştiriyor. 'Ne arıyorsun?' sorusu hem karakterlere hem okuyucuya yöneltilmiş; sıcak, umutlu ve düşündürücü.

10. Veda Etmiyorum

10. Veda Etmiyorum

Han Kang

2024 Nobel Ödüllü Koreli yazarın başyapıtı. Han Kang'ın 2021'de yayımladığı bu roman, yas, hafıza ve dostluk temalarını derinlemesine işliyor. Hikâye iki eksenin üzerinde ilerliyor: günümüz ve 1948. Seul'de yaşayan yazar Gyongha, çocukluk arkadaşı İnson'un daveti üzerine kar fırtınasının ortasında Jeju Adası'na gider. İnson, annesinin geçmişini araştırırken Jeju Katliamı'nın izlerine ulaşmıştır. 1948'de Jeju Adası'nda yaşanan bu sivil katliamda on binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. Roman 'Kuş, Gece ve Alev' olmak üzere üç bölüme ayrılmış; Gyongha, İnson ve İnson'un annesi üç kadının bakış açısından hem tarihin hem de bireysel yasın katmanları örülüyor. Han Kang bu romanda bir felaketi ve unutuşa karşı verilen içsel bir direnişi anlatıyor. Başlık da tam olarak bunu söylüyor: onları hatırlamaktan vazgeçmeyeceğiz. Rüya ile gerçeği, bilinç ile bilinçdışını iç içe geçiren şiirsel diliyle roman, okuyucunun gerçeklik algısını yavaşça eritiyor. 

On kitap, on farklı ses; ama hepsinde ortak bir şey var: insanı olduğu yerden hafifçe kaldırıp başka bir yerden bırakma isteği. Bu listedeki her yazar, kendi dünyasında bir şeyleri fark ettirmeye, sorgulatmaya, hissettirmeye karar vermiş. Kimisi felsefeyle, kimisi kurguyla, kimisi bilimle; ama hepsi aynı kapıya çalıyor: sizin kapınıza.

Bir kitabı bitirdiğinizde kendinizi biraz daha genişlemiş hissediyorsanız bir öfkeyi, bir kaybı, bir aşkı ya da bir fikri daha iyi anladığınızı düşünüyorsanız o kitap görevini yapmış demektir. Bu listedeki kitapların hepsinin böyle bir görevi var. Bazılarını tek nefeste okursunuz, bazılarını haftalarınıza yayılırsınız. Ama hiçbirinin arkasından aynı insan olarak çıkamazsınız.

Okumak, en eski ve en güvenilir zaman yolculuk makinesidir. Kullanın.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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