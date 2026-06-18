Sessizce İz Bırakan On Kitap

Bir kitap listesi hazırlamak, aslında bir dünya kurmaya benzer. Her seçim bir tercih değil, bir inanıştır: şu an neyin okunmaya değer olduğuna dair sessiz ama kararlı bir tutum. Elinizdeki liste de öyle doğdu; bizzat okuduğum, içimde bir şeyleri kıpırdatan ve size de önermeden edemediğim kitaplardan. Yerli ve yabancı, yakın ve uzak, roman ve deneme, psikoloji ve felsefe on farklı kapı on farklı dünyaya açılıyor.

Bu sefer liste “klasikler” defterinden değil, şimdiden derlendi. Çoğu zaman içinde ses çıkarmış ya da sessizce ama derinlemesine iz bırakmış eserler bunlar. Han Kang’ın Jeju’nun karı altındaki acısından Frankl’ın toplama kampından çıkardığı anlama kadar, Byung-Chul Han’ın üşüten felsefi metinlerinden Serda Kranda’nın sessiz aşk isyanına kadar liste geniş, ama her başlık kendi içinde mükemmel bir bütün.

Sırayla okumak zorunda değilsiniz. Ruh halinize göre bir kapı seçin ve girin. İyi okumalar.