Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Seninki Geliyor, Doğal Davran! Flörtünü Görünce Nasıl Bir Ruh Haline Bürünüyorsun?

etiket Seninki Geliyor, Doğal Davran! Flörtünü Görünce Nasıl Bir Ruh Haline Bürünüyorsun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 23:01

Flört etmekten kim hoşlanmaz ki? İlk mesajlaşmalar, bakışmalar, flörtöz tavırlar, kışkırtmalar... Sanırız herkes hayatının bir evresinde bu dönemden en az bir kere geçmiştir. Bu evredeyken flörtünü gördüğün an nasıl bir ruh haline büründüğünü söyleyeceğiz.

Sakin ol ve teste hemen başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.

2. Flörtünle nasıl tanıştınız?

2. Flörtünle nasıl tanıştınız?

3. Onunla ne zamandır flörtleşiyorsunuz?

4. Sence flört dönemi ne kadar sürmeli?

5. Flörtünle iletişim şekliniz bunlardan hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bir yere gittin ve flörtünle orada denk geldiniz diyelim. İlk tepkin ne olur?

7. Pekala! Yanına geliyor diyelim ama senin yanında arkadaşların da var. Ne yaparsın?

8. Flörtünle yan yanayken nasıl hissediyorsun?

9. Son soruya geldik! Onunla mesajlaşırken en çok hangi emojileri kullanıyorsun?

Heyecanını hiç gizleyemiyorsun!

Sen tatlı ve ateşli bir aşık olabilir misin? 😍 İster 5 gün flörtleşiyor ol ister 1 ay, flörtünü her gördüğünde çok heyecanlanıyorsun. Onunla mesajlaşmak, görüşmek ve bir yerlere gitmek çok hoşuna gidiyor. Onun da seninle benzer bir ruh hali içinde olduğunu söyleyebiliriz. Kendini onun yanında rahat ve mutlu hissediyorsun, bizce bu güzel bir şey. Çünkü yanındayken kendin olamadığın ve mutlu hissetmediğin biriyle bir ilişki sürdürmek gerçekten zor olur. Biz yeşil ışık yaktık, gerisi sende!

Bir adım geride durmaya çalışıyorsun ama belli ediyorsun!

Flörtünü gördüğünde, bir yandan heyecanlansan da diğer yandan bir adım geri durmayı tercih ediyorsun. İlk başta biraz çekingen davransan da, durumu gözlemleyerek ilerlemeyi seviyorsun. Kalbin hızlı hızlı atarken, aklın seni sakin kalmaya çağırıyor. Karşındakini daha iyi tanımak ve ne hissettiğini anlamak için zaman ayırıyorsun. İlişkilerde acele etmek yerine, sağlam adımlar atmayı ve her şeyin doğal akışına bırakmayı tercih ediyorsun.

Biraz nötr davranıyor olabilir misin?

Sen flörtünü gördüğünde fazla bir değişiklik hissetmiyorsun. Ne çok heyecanlanıyorsun ne de geri çekiliyorsun. İçten içe belki biraz meraklanıyorsun ama bu dışarıya pek yansımıyor. İlişkilerde rahat bir tutum sergiliyor ve her şeyin zamanla gelişmesini bekliyorsun. Karşılıklı sohbetlerde rahat ve kendin gibi davranmayı seviyorsun. Senin için önemli olan doğallık ve samimiyet.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın