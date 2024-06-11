Seninki Geliyor, Doğal Davran! Flörtünü Görünce Nasıl Bir Ruh Haline Bürünüyorsun?
Seninki Geliyor, Doğal Davran! Flörtünü Görünce Nasıl Bir Ruh Haline Bürünüyorsun?
Flört etmekten kim hoşlanmaz ki? İlk mesajlaşmalar, bakışmalar, flörtöz tavırlar, kışkırtmalar... Sanırız herkes hayatının bir evresinde bu dönemden en az bir kere geçmiştir. Bu evredeyken flörtünü gördüğün an nasıl bir ruh haline büründüğünü söyleyeceğiz.
Sakin ol ve teste hemen başla!
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.
2. Flörtünle nasıl tanıştınız?
3. Onunla ne zamandır flörtleşiyorsunuz?
4. Sence flört dönemi ne kadar sürmeli?
5. Flörtünle iletişim şekliniz bunlardan hangisi?
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