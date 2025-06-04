Senin Ruhunu Sömüren Burcu Açıklıyoruz!

Senin doğanda denge, istikrar ve derinlik var. Ruhunu açmak zaman alıyor, ama birini sevdin mi gerçekten içten bağ kuruyorsun. İşte bu yüzden, sürekli değişen ruh hali, tutarsız davranışlar ve ne istediğini bilmeyen tavırlar seni bitiriyor. Ve ne yazık ki İkizler burcunun bu kaotik enerjisi tam da sana ters. İkizler insanı hızlı, eğlenceli ve çabuk değişen biridir. Bu özellikleri bir noktaya kadar çekici gelse de, uzun vadede seni içsel olarak yorabilir. Sen derinlik ararken o yüzeyselliğe kaçabilir, sen istikrar isterken o maceraya sürüklenebilir. Bu enerji farkı zamanla bir çatışmaya dönüşür. Bu demek değil ki İkizler insanı kötü; sadece enerjiniz birbirini yormaya çok yatkın. Kendi dengeni korumak istiyorsan, hayatına seni anlamakta zorlanacak bu burçtan bir süre uzak kalmanda fayda var.