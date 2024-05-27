Senin İmza Kokun Hangi Parfüm Olmalı?

Sana ferahlatıcı bir koku öneriyoruz çünkü senin doğal güzelliğine ve iç huzuruna uygun olduğunu düşünüyoruz. Hafif ve canlandırıcı bir karışım tercih edebilirsin. Taze ve yeşil notalarla ferahlatıcı bir esansı olabilir. Bu tarz bir koku, senin huzur dolu kişiliğinle mükemmel bir uyum sağlayacak, seni rahatlatacak ve içsel dinginliğini artıracak.