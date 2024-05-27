Senin İmza Kokun Hangi Parfüm Olmalı?
Senin İmza Kokun Hangi Parfüm Olmalı?
Kişiliğini ve tarzını yansıtan özel bir koku bulmak için hazır mısın? Bu testle, sana en uygun parfümü birlikte bulacağız. Haydi başlayalım ve sana özel bir imza kokusu bulalım!
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1. İlk sorumuz! Hangi mevsimde doğdun?
2. Bir parfüm seçerken dikkate aldığın en önemli faktör nedir?
3. Bu renklerin hangisi sana daha dinlendirici geliyor?
4. Hangi duyguyu çağrıştıran kokular seni daha çok etkiliyor?
5. Sen olsan bu göz makyajına ne renk ruj sürerdin?
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6. Bu kokulardan hangisi sana huzur veriyor?
7. Sen çok sık parfüm değiştiren biri misin?
8. Son olarak, parfümü en çok hangi bölgeye uyguluyorsun?
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