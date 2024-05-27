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Senin İmza Kokun Hangi Parfüm Olmalı?

Senin İmza Kokun Hangi Parfüm Olmalı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 16:01

Kişiliğini ve tarzını yansıtan özel bir koku bulmak için hazır mısın? Bu testle, sana en uygun parfümü birlikte bulacağız. Haydi başlayalım ve sana özel bir imza kokusu bulalım!

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1. İlk sorumuz! Hangi mevsimde doğdun?

2. Bir parfüm seçerken dikkate aldığın en önemli faktör nedir?

3. Bu renklerin hangisi sana daha dinlendirici geliyor?

4. Hangi duyguyu çağrıştıran kokular seni daha çok etkiliyor?

5. Sen olsan bu göz makyajına ne renk ruj sürerdin?

5. Sen olsan bu göz makyajına ne renk ruj sürerdin?
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6. Bu kokulardan hangisi sana huzur veriyor?

7. Sen çok sık parfüm değiştiren biri misin?

8. Son olarak, parfümü en çok hangi bölgeye uyguluyorsun?

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Romantik bir parfüm!

Sana romantik ve tutkulu bir koku öneriyoruz. Odunsu ve baharatlı notalarla zenginleştirilmiş romantik bir esans olabilir. Çünkü bu tarz kokular, teninde derin ve tutkulu bir izlenim bırakarak seni daha çekici ve güçlü hissettirecek. Karakterinle uyum sağlayıp, tamamlayıcı bir dokunuş olacak.

Ferah bir parfüm!

Sana ferahlatıcı bir koku öneriyoruz çünkü senin doğal güzelliğine ve iç huzuruna uygun olduğunu düşünüyoruz. Hafif ve canlandırıcı bir karışım tercih edebilirsin. Taze ve yeşil notalarla ferahlatıcı bir esansı olabilir. Bu tarz bir koku, senin huzur dolu kişiliğinle mükemmel bir uyum sağlayacak, seni rahatlatacak ve içsel dinginliğini artıracak.

Enerjik bir parfüm!

Senin için enerjik bir kokunun uygun olacağını düşündük çünkü senin çok dinamik ve canlı bir enerjin var.  Sıcak notalarla dengelenen bir koku, seni güçlü ve kararlı bir şekilde hissettirecek, gün boyunca enerjik ve canlı kalmana yardımcı olacak.

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