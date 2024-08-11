Senin Gözünde Partnerin Hangi Tatlı?
Senin Gözünde Partnerin Hangi Tatlı?
Sevdiği kişi insanın gözüne bambaşka geliyor kuşkusuz... Peki sen sevdiğini hangi tatlı olarak görüyorsun?
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1. Öncelikler cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
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2. Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?
3. Yatakta hiç değişik oyunlar oynar mısınız?
4. Partnerinle bu uyuma pozisyonlarından hangisinde uyumayı tercih edersin?
5. Oyuncak kullanır mısınız?
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