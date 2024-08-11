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Senin Gözünde Partnerin Hangi Tatlı?

etiket Senin Gözünde Partnerin Hangi Tatlı?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 22:01

Sevdiği kişi insanın gözüne bambaşka geliyor kuşkusuz... Peki sen sevdiğini hangi tatlı olarak görüyorsun?

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1. Öncelikler cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?

3. Yatakta hiç değişik oyunlar oynar mısınız?

4. Partnerinle bu uyuma pozisyonlarından hangisinde uyumayı tercih edersin?

5. Oyuncak kullanır mısınız?

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6. Hangisi favori pozisyonunuz?

7. Sence ten uyumunuz nasıl?

8. Partnerinin bir rengi olsa hangisi olurdu?

9. Son olarak, partnerin hangisini giyerse çıldırırsın?

Sufle!

Sufle!

Partnerini görünce resmen ağzın sulanıyor. Sıcak ve akışkan, çikolata gibi lezzetli. Onu adeta kaşık kaşık yemek istiyorsun. Kendini durduramıyorsun. Gözüne öyle lezzetli görünüyor!

Fıstıklı baklava!

Fıstıklı baklava!

Renkli ve çıtır çıtır, şerbeti her tarafından süzülüyor... O yoğun tadını dilinin her zerresinde hissetmek istiyor ve bu isteğine karşı koyamıyorsun. Baklavanı kimseyle paylaşmak niyetinde değilsin. Tepsi tepsi yiyebilirsin!

Sütlaç!

Sütlaç!

Partnerin senin gözünde bir sütlaç gibi tatlı ve masum. Dengeni sağlıyor, seni ne çok susatıyor ne de kilo aldırıyor. İçindeki pirinç taneleri gibi yumuşacık bir teni var. Kaşık kaşık yemek istiyorsun.

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