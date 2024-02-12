Senin Evin Neresi?

Sen duygularını açıkça ifade edebildiğin her yerde kendini evinde hissediyorsun. Sen, fikirleri diğer insanlara pek de benzemeyen bir kişisin. Özel bir düşünme yapısına, özel duygulara sahipsin. Haliyle diğer insanların seni anlaması pek de mümkün değil. Açık fikirlerin var bir kere senin. Diğer kişiler gibi bakmıyorsun hayata. Haliyle seni pek fazla aralarında istemiyorlar. Seni anlayan yalnızca birkaç kişi var. Belki en yakın arkadaşın, belki annen, belki de kedin...İşte sen sadece bunların yanında evinde hissediyorsun kendini. Tabii bir de kendi düşüncelerine zaman ayırabildiğin yerlerde. İşte tam da bu yüzden uykuyu çok seviyorsun zaten. Sen, sevdiklerinle olduğunda bile tam olarak evinde hissedemiyorsun. Seni anlamadıklarını içten içe hissediyorsun. Senin gibi özel birisini, kimler nasıl anlasın ki?