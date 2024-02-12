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Senin Evin Neresi?

Senin Evin Neresi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.02.2024 - 11:01

Bu aralar sıklıkla duymuşsundur: evin barkın yok mu? 

Peki sana iyi hissettiren, seni olduğun gibi kabul eden, evinde hissettiren yer neresi? 

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Bir de yaşını lütfen!

3. Öncelikle söyle bakalım, yalnız kalmayı sever misin?

4. Peki hayatındaki insanları kaybetme korkun var mı?

5. Sence arkadaş çevren seni nasıl tanımlar?

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6. Sence bir aşk acısı ortalama ne kadar sürer?

7. İdeal haftasonun bunlardan hangisi gibi görünüyor?

8. Son olarak burç grubunu da seçer misin?

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Senin evin sevdiğin kişinin yanı!

Hani derler ya, insan sevdiğinin yanında evindedir diye. İşte sen tam olarak bu tanıma uyuyorsun. Sen kalbin yalnızca o kişi için atıyor şu hayatta. Onsuz bir hayat düşünemiyorsun. Sen gördüğümüz en romantik insanlardan, en sevgi dolu insanlardan birisisin. Hayatındaki kişiye son derece güveniyorsun. Onun yanına gittiğinde tüm dertlerinden sıkıntılarından kurtuluyorsun. O sana sonsuz güven sağlıyor. Sevdiğin kişi, senin güvenli limanın haline gelmiş. Onun yanından mutsuz bir şekilde ayrılman mümkün değil. Ayrıca onun yanında rol yapmak, mutlu olmak zorunda değilsin anladığımız kadarıyla. Sizin ilişkiniz öyle bir yere gelmiş ki, siz birbirinize ev olmuşsunuz artık. Umarız bu ilişkiniz hep böyle devam eder!

Senin evin sevdiklerinin yanı!

Sen kadar duygusal, ne kadar minnoş bir insan çıktın öyle. Senin evin kesinlikle sevdiklerinin yanı. İster sevgilin olsun, ister arkadaşların, ister ailen...Sen hayatından sevdiğin tek bir insanın bile eksilmesini istemezsin. Sen onlarla var oluyor, onlar sayesinde hayata tutunuyorsun. En ufak sorununda bile arkadaşlarına, ailene gidiyor, bütün sıkıntılarını hallediyorsun. Senin içinde bulunduğun arkadaş grubuna özenen insan sayısı bir hayli fazla. Özellikle de ailene. Çevrendeki herkes sizin aile bağlarınızı övüyor. Sen, ailenle de arkadaşlarınla da bir kan bağı kurmuşsun sanki. Şu hayatta sırtı yere gelmeyecek birisi varsa o da sensin!

Senin evin kendi kendine kalabildiğin her yer!

Sen kendi kendine kalmaktan son derece keyif alan bir insansın. Kendi kafanı dinleyebildiğin her yer ise senin evin haline geliyor. Yeri geliyor bir deniz kıyısında, yeri geliyor kalabalık bir kafede müzik dinlerken evinde gibi hissediyorsun kendini. Aslına bakarsan sen evini içinde taşıyorsun. Kendi kendine vakit geçirebilen insanlar, kendilerini tanımış, sevmiş insanlardır. Dolayısıyla onlara yalnızlık hiç de ağır gelmez. Aksine, birileriyle birlikte olmak, onlara düşüncelerini ve duygularını açıklamak zor gelir. Sen çoğu insanın tuhaf gördüğü şeyleri tek başına yapmaya da alışkınsın. Tek başına yemek de yiyebilir, sinemaya da gidebilirsin. Sen, en çok kendine güvenirsin bu hayatta. Bizden sana küçük bir tavsiye, doğru yoldasın!

Senin evin yargılanmadığını hissettiğin her yer!

Sen duygularını açıkça ifade edebildiğin her yerde kendini evinde hissediyorsun. Sen, fikirleri diğer insanlara pek de benzemeyen bir kişisin. Özel bir düşünme yapısına, özel duygulara sahipsin. Haliyle diğer insanların seni anlaması pek de mümkün değil. Açık fikirlerin var bir kere senin. Diğer kişiler gibi bakmıyorsun hayata. Haliyle seni pek fazla aralarında istemiyorlar. Seni anlayan yalnızca birkaç kişi var. Belki en yakın arkadaşın, belki annen, belki de kedin...İşte sen sadece bunların yanında evinde hissediyorsun kendini. Tabii bir de kendi düşüncelerine zaman ayırabildiğin yerlerde. İşte tam da bu yüzden uykuyu çok seviyorsun zaten. Sen, sevdiklerinle olduğunda bile tam olarak evinde hissedemiyorsun. Seni anlamadıklarını içten içe hissediyorsun. Senin gibi özel birisini, kimler nasıl anlasın ki?

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