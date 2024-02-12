Senin Evin Neresi?
Senin Evin Neresi?
Bu aralar sıklıkla duymuşsundur: evin barkın yok mu?
Peki sana iyi hissettiren, seni olduğun gibi kabul eden, evinde hissettiren yer neresi?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Bir de yaşını lütfen!
3. Öncelikle söyle bakalım, yalnız kalmayı sever misin?
4. Peki hayatındaki insanları kaybetme korkun var mı?
5. Sence arkadaş çevren seni nasıl tanımlar?
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6. Sence bir aşk acısı ortalama ne kadar sürer?
7. İdeal haftasonun bunlardan hangisi gibi görünüyor?
8. Son olarak burç grubunu da seçer misin?
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