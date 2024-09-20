Senin Evin Nasıl Kokuyor?

Evinin kokusu, tertemiz bir çamaşır gibi, düzenli ve temiz. Çamaşır suyu ve temiz havlu kokusu evinin her köşesine yayılıyor ve bu, senin düzenli ve titiz biri olduğunu gösteriyor. Evin, her zaman temiz ve bakımlı; bu da senin için büyük bir gurur kaynağı. Misafirlerin, evine adım attıklarında bu temizliği ve taze çamaşır kokusunu hemen fark ediyor.