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Senin Evin Nasıl Kokuyor?

etiket Senin Evin Nasıl Kokuyor?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 10:01

Her evin kendine has bir kokusu vardır. Girildiği an o koku alınır. Peki ya senin evin nasıl kokuyor? Merak ediyorsan hemen testi çözmeye başla!

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1. Evinin en çok hangi odasında vakit geçiriyorsun?

2. Evinin en sevdiğin kokusu nedir?

3. Evinde temizlik yaparken hangi ürünü sıkça kullanırsın?

4. Misafirlerin evine geldiğinde ilk olarak neyi fark eder?

5. Evinin en çok sevdiğin parçası nedir?

5. Evinin en çok sevdiğin parçası nedir?
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6. Evinin pencereleri ne sıklıkta açılır?

7. Evine hangi türde kokulu mum alırsın?

8. Sabah kalktığında evinde en çok hangi kokuyu almak istersin?

Çiçek kokuyor!

Evinin kokusu, tıpkı taze açılmış bir pencere gibi ferah ve çiçeklerle dolu. Gül, leylak ve lavanta gibi çiçeklerin doğal kokusu evini dolduruyor ve misafirlerine huzur veriyor. Temizlik ve doğallık senin için çok önemli ve bu evinin kokusunda da kendini belli ediyor. Misafirlerin, evine adım attıkları anda bu ferahlığı ve çiçek kokusunu hissediyor.

Kurabiye ve vanilya kokuyor!

Evin, sıcacık bir kurabiye ve tatlı vanilya kokusuyla dolu. Fırından yeni çıkmış tatlılar, taze kahve kokusu ve sıcak vanilya notaları evine girer girmez hissediliyor. Senin için önemli olan, evini bir yuva gibi hissettirmek ve misafirlerine bu sıcaklığı yaşatmak. Kokular, evinin ruhunu ve senin misafirperverliğini yansıtıyor.

Temiz çamaşır kokuyor!

Temiz çamaşır kokuyor!

Evinin kokusu, tertemiz bir çamaşır gibi, düzenli ve temiz. Çamaşır suyu ve temiz havlu kokusu evinin her köşesine yayılıyor ve bu, senin düzenli ve titiz biri olduğunu gösteriyor. Evin, her zaman temiz ve bakımlı; bu da senin için büyük bir gurur kaynağı. Misafirlerin, evine adım attıklarında bu temizliği ve taze çamaşır kokusunu hemen fark ediyor.

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