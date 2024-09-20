Senin Evin Nasıl Kokuyor?
Senin Evin Nasıl Kokuyor?
Her evin kendine has bir kokusu vardır. Girildiği an o koku alınır. Peki ya senin evin nasıl kokuyor? Merak ediyorsan hemen testi çözmeye başla!
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1. Evinin en çok hangi odasında vakit geçiriyorsun?
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2. Evinin en sevdiğin kokusu nedir?
3. Evinde temizlik yaparken hangi ürünü sıkça kullanırsın?
4. Misafirlerin evine geldiğinde ilk olarak neyi fark eder?
5. Evinin en çok sevdiğin parçası nedir?
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