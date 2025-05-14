Senin Evin Hangi Felsefeyle Döşenmiş?

Senin evin, güzelliğin ve düzenin birleştiği bir dünya. Renk paletin, ışık seçimin, dekorasyon düzenin adeta bir tablo gibi. Platon’un idealar dünyasında geziyor gibisin: formlar simetrik, eşyalar seçilmiş, her şeyin bir yeri var. Sadece yaşamak için değil, estetik olarak haz almak için döşenmiş bir mekan. Ziyaretçiler evine hayran kalıyor çünkü burada ruh da doyuyor. Her obje bir sanat eseri gibi yerli yerinde duruyor.