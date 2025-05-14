Senin Evin Hangi Felsefeyle Döşenmiş?
Her evin tarzı var! Peki senin evinin tarzı nasıl? Hangi felsefeye göre düzenleme yapıyorsun? Haydi, bu sorulara beraber cevap bulalım!
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1. Sabah uyandığında en çok ne görmek istersin?
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2. Peki, evinde en çok hangi renk baskın?
3. Temizlik rutinin nasıl?
4. Sana göre evindeki en işlevsiz ama en sevdiğin obje ne?
5. Yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?
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6. Evinin bir duvarına yazı yazacak olsan ne yazardın?
7. Bitkilerle aran nasıl?
8. Ev alışverişi yaparken önceliğin genelde ne olur?
Minimalist Zen Felsefesi!
Stoacı Felsefe!
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Hedonizm!
Estetik Platonculuk!
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