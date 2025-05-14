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Senin Evin Hangi Felsefeyle Döşenmiş?

etiket Senin Evin Hangi Felsefeyle Döşenmiş?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 10:31

Her evin tarzı var! Peki senin evinin tarzı nasıl? Hangi felsefeye göre düzenleme yapıyorsun? Haydi, bu sorulara beraber cevap bulalım!

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1. Sabah uyandığında en çok ne görmek istersin?

2. Peki, evinde en çok hangi renk baskın?

3. Temizlik rutinin nasıl?

3. Temizlik rutinin nasıl?

4. Sana göre evindeki en işlevsiz ama en sevdiğin obje ne?

5. Yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?

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6. Evinin bir duvarına yazı yazacak olsan ne yazardın?

6. Evinin bir duvarına yazı yazacak olsan ne yazardın?

7. Bitkilerle aran nasıl?

8. Ev alışverişi yaparken önceliğin genelde ne olur?

Minimalist Zen Felsefesi!

Minimalist Zen Felsefesi!

Senin evin adeta bir tapınak gibi… Eşyaların değil, boşluğun ruhu olduğunu savunanlardan birisin. Zen felsefesinden beslenen bir ev anlayışın var. Sade, dengeli ve huzur veren. Mekanda boğulmak yerine ferahlığı seçiyorsun. Her objenin bir amacı, her boşluğun bir anlamı var. Kalabalık seni yorar tam da bu yüzden evin sana nefes alacak bir alan sunuyor.

Stoacı Felsefe!

Stoacı Felsefe!

Evin, tıpkı bir Stoacı filozofun zihni gibi sade ama derin. Dekorasyonun abartıdan uzak, amacı belli ve işlevsel. Ruhsal denge ve akılcılık ön planda. Duvarlarında alıntılar olabilir, kitapların arasında felsefe klasiklerine rastlamak şaşırtmaz. Senin için önemli olan eşyaların anlamı. Bazen bir sandalye bile seni merkeze taşıyabiliyor. Hayatını kontrol etmeye değil, karşılamaya odaklısın ve  evin de bu sakinliği fazlasıyla yansıtıyor.

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Hedonizm!

Hedonizm!

Senin evin yaşanmışlık dolu, gürültülü ama sıcak! Her köşede bir anı, bir kahkaha var gibi. Hedonist bir ruhla döşenmiş: renkli yastıklar, farklı doku ve desenler, neşeli detaylar... Evin biraz bohem, biraz kaotik ama kesinlikle kendine has. Estetikten çok hissiyat ön planda. Bu evde gülmek serbest! Dans etmek serbest, misafirler uzun süre kalabilir. Çünkü burası senin yaşadığın bir ev, vitrin değil.

Estetik Platonculuk!

Estetik Platonculuk!

Senin evin, güzelliğin ve düzenin birleştiği bir dünya. Renk paletin, ışık seçimin, dekorasyon düzenin adeta bir tablo gibi. Platon’un idealar dünyasında geziyor gibisin: formlar simetrik, eşyalar seçilmiş, her şeyin bir yeri var. Sadece yaşamak için değil, estetik olarak haz almak için döşenmiş bir mekan. Ziyaretçiler evine hayran kalıyor çünkü burada ruh da doyuyor. Her obje bir sanat eseri gibi yerli yerinde duruyor.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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