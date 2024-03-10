Senin Bu Yıl Ne Kadar Birikim Yapacağını Söylüyoruz!
Senin Bu Yıl Ne Kadar Birikim Yapacağını Söylüyoruz!
Bize finansal hayatın hakkında ipucu ver, 2024 yılında ne kadar birikim yapacağını söyleyelim!
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1. İlk olarak söyle bakalım, en çok neye para harcıyorsun?
2. Para senin için ne kadar önemli?
3. Bize aylık gelirini söyleyebilir misin?
4. Çevrendekiler seni finansal anlamda nasıl biri olarak tanımlar?
5. Gereksiz şeylere para harcadığın oluyor mu?
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6. Peki mevcut bir birikim hesabın var mı?
7. Peki maddi olarak sahip olmak istediğin şey ne?
8. Son olarak, birikim yapacağın zaman buna nasıl karar veriyorsun?
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