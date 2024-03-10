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Senin Bu Yıl Ne Kadar Birikim Yapacağını Söylüyoruz!

etiket Senin Bu Yıl Ne Kadar Birikim Yapacağını Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 15:19

Bize finansal hayatın hakkında ipucu ver, 2024 yılında ne kadar birikim yapacağını söyleyelim!

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1. İlk olarak söyle bakalım, en çok neye para harcıyorsun?

2. Para senin için ne kadar önemli?

3. Bize aylık gelirini söyleyebilir misin?

4. Çevrendekiler seni finansal anlamda nasıl biri olarak tanımlar?

5. Gereksiz şeylere para harcadığın oluyor mu?

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6. Peki mevcut bir birikim hesabın var mı?

7. Peki maddi olarak sahip olmak istediğin şey ne?

8. Son olarak, birikim yapacağın zaman buna nasıl karar veriyorsun?

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0 TL...

Böyle savurgan olmaya devam edersen 2024'ün sonunda 0 TL birikimin olmuş olacak! Sana tavsiyemiz bir an önce gereksiz harcamaları durdur ve her ay küçük miktarlarda bile olsa birikim yapmaya çalış!

50.000 - 100.000 TL arası!

Sen harcamalarını tamamen kontrol altına almışsın ve o kadar tutumlusun ki ihtiyacın olan şeyleri bile almayı erteliyorsun. Böyle devam edersen sene sonunda en az 70.000 TL birikimin olabilir!

Senin birikime pek ihtiyacın yok gibi!

Sen zaten bu zamana kadar biriktirdiğin kadar biriktirmişsin! Ama varlığını artırmak için çabalamaya devam ediyorsun. Böyle devam edersen de sene sonuna kadar birikimin yüzbinlerce liraya ulaşabilir!

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