Senin Aşkın Hangi Masallardan Fırlamış Gibi?
Senin Aşkın Hangi Masallardan Fırlamış Gibi?
Her aşk kendi masalını yaratır... Peki ya sizin aşkınız hangi masal gibi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Ne kadar zamandır birlikte olduğunuzu öğrenelim!
3. Buluşmalarınızda genellikle nasıl planlar yapıyorsunuz?
4. İlişkiye başlamadan önce arkadaş mıydınız?
5. İlişkinizde birbirinize ne sıklıkla romantik jestler yapıyorsunuz?
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6. Peki ya tutkulu bir aşkınız olduğunu söyleyebilir misin?
7. İlişkinizin önünde engel olabileceğini düşündüğün şeyler var mı?
8. Hayatındaki kişinin varlığı sana kendini güvende hissettiriyor mu?
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