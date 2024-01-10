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Senin Aşkın Hangi Masallardan Fırlamış Gibi?

etiket Senin Aşkın Hangi Masallardan Fırlamış Gibi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 22:01

Her aşk kendi masalını yaratır... Peki ya sizin aşkınız hangi masal gibi?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Ne kadar zamandır birlikte olduğunuzu öğrenelim!

3. Buluşmalarınızda genellikle nasıl planlar yapıyorsunuz?

4. İlişkiye başlamadan önce arkadaş mıydınız?

5. İlişkinizde birbirinize ne sıklıkla romantik jestler yapıyorsunuz?

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6. Peki ya tutkulu bir aşkınız olduğunu söyleyebilir misin?

7. İlişkinizin önünde engel olabileceğini düşündüğün şeyler var mı?

8. Hayatındaki kişinin varlığı sana kendini güvende hissettiriyor mu?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Romeo ve Juliet!

Romeo ve Juliet!

Senin aşkın tam anlamıyla “Romeo ve Juliet” hikayesinden fırlamış gibi. Tutkulu ve yasak bir aşk sizi bir araya getirmiş, önünüze büyük engeller çıkmasına rağmen bu durum sizi birbirinize daha da yakınlaştırıyor. Her anı bir ömre bedel aşkınızın birlikte olma arzusu, size Romeo ve Juliet’i hatırlatıyor. Birbirinize olan bağlılığınız, parmakla gösterilecek bir aşk yaşadığınızın en büyük kanıtı.

Snow White!

Snow White!

Aşk senin için tehlikelerin ortasında parlayan beyaz bir güvercini andırıyor. Saf, masum ve güzellik dolu bir ilişkiniz var, bu durum seni fazlasıyla mutlu ediyor. Çevrenizdeki negatif etkilerin içinde bile sevginizin ışıldadığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Aşkınızın derinliği, Pamuk Prenses'in saflığına ve güzelliğine benziyor.

Kurbağa Prens!

Kurbağa Prens!

Sizin aşkınız başlangıçta sıradan gibi görünen bir hikayeden, benzersiz bir aşk hikayesine dönüşmüş. İlk bakışta birbirinizi arkadaş, sıradan biri gibi görmüş ve daha sonra birbirinize olan aşkınızın derinliğini keşfetmişsiniz. Birbirinizi gerçekten anlama, kabul etme süreci sizin ilişkinizi çok daha anlamlı ve özel kılmış. Sizin için aşk, sıradanlığın ardında gizli bir masalın anahtarı gibi!

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