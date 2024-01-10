Senin Aşkın Hangi Masallardan Fırlamış Gibi?

Senin aşkın tam anlamıyla “Romeo ve Juliet” hikayesinden fırlamış gibi. Tutkulu ve yasak bir aşk sizi bir araya getirmiş, önünüze büyük engeller çıkmasına rağmen bu durum sizi birbirinize daha da yakınlaştırıyor. Her anı bir ömre bedel aşkınızın birlikte olma arzusu, size Romeo ve Juliet’i hatırlatıyor. Birbirinize olan bağlılığınız, parmakla gösterilecek bir aşk yaşadığınızın en büyük kanıtı.