Senin Aşk Hayatın Hangi Mevsim Gibi?
Senin Aşk Hayatın Hangi Mevsim Gibi?
Kimimizin aşk hayatında her şey öyle yolundadır ki, sanki yazın sıcağında yenen dondurma gibidir. Kimimizde ise işler çok sarpa sarmıştır ve kış gibi soğuktur.
Peki senin aşk hayatın hangi mevsim gibi?
Cevabını öğrenmek için haydi teste! 💕
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!
2. Söyle bakalım hayatında birisi var mı?
3. Peki kalbinde? (Şaşırtmacalı soru 😉)
4. Peki nasıl bir ruh haline sahipsin genel olarak?
5. Hoşlandığın kişiyle ilk buluşmanda ne içmek istersin?
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6. Peki ne tarz giyinenlerden hoşlanırsın?
7. Diyelim partnerinle arabadasınız, ne tür bir müzik açarsın?
8. Son olarak, sence aşkın mevsimi var mıdır?
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