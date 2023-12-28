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Senin Aşk Hayatın Hangi Mevsim Gibi?

etiket Senin Aşk Hayatın Hangi Mevsim Gibi?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 23:01

Kimimizin aşk hayatında her şey öyle yolundadır ki, sanki yazın sıcağında yenen dondurma gibidir. Kimimizde ise işler çok sarpa sarmıştır ve kış gibi soğuktur. 

Peki senin aşk hayatın hangi mevsim gibi? 

Cevabını öğrenmek için haydi teste! 💕

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!

2. Söyle bakalım hayatında birisi var mı?

3. Peki kalbinde? (Şaşırtmacalı soru 😉)

4. Peki nasıl bir ruh haline sahipsin genel olarak?

5. Hoşlandığın kişiyle ilk buluşmanda ne içmek istersin?

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6. Peki ne tarz giyinenlerden hoşlanırsın?

7. Diyelim partnerinle arabadasınız, ne tür bir müzik açarsın?

8. Son olarak, sence aşkın mevsimi var mıdır?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Senin aşk hayatın ilkbahar gibi!

Senin aşk hayatın ilkbaharın sıcaklığı gibi devamlı yükselişte! Özellikle son zamanlarda hayatına birisi giriyor gibi anladık. Tam ilkbahar gibi tatlı esintiler, bazen kavuran sıcaklıklar, emin olamamalar ama içten gelen bir mutluluk. Oyyy anlatırken içimiz ısındı! 😍

Senin aşk hayatın yaz gibi!

Senin aşk hayatın bayağı hareketli ve hızlı diye yorumladık, tıpkı yaz ayları gibi! Hem çok seviyorsun hem de hemencecik sıkılabiliyorsun. Vallahi zor gibi gözükse de aslında eğlendiğinin farkındayız ama arada kış moduna geçip dinlensen iyi olur gibi. Ama yine de sen daha iyi bilirsin! Ne diyelim iyi tatiller. 😂

Senin aşk hayatın sonbahar gibi!

Sen ne kadar romantik bir bireysin ya hu... Üzerinde senin de nedenini çok fazla anlamadığın bir melankoli barındırıyorsun. Aslında güzel, hoş bir hissiyat fakat fazlası da zarar. Sonbahar aylarında biliyorsun gündüzleri sıcağa aldanıp kısa kollularla bile dolaşırken hava karardığında ortam bir anda buz gibi oluveriyor. Tıpkı senin aşk hayatın gibi, romantik fakat dengesiz ve sarsıcı! 😅🥰

Senin aşk hayatın kış gibi!

Ufff! Senin aşk hayatın tam kış çıktı ya hu! Ne ilginç... Oldukça kendi halinde, sakin, dingin ve huzur dolu bir yaşantın var. Ama bize biraz fazla içe kapanık geldin ya. Biraz kabuğundan çıkmayı deneyip en azından ilkbahara dönebilirsen bizce güller açar kalbinde... 🤍😍

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