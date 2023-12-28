Kimimizin aşk hayatında her şey öyle yolundadır ki, sanki yazın sıcağında yenen dondurma gibidir. Kimimizde ise işler çok sarpa sarmıştır ve kış gibi soğuktur.

Peki senin aşk hayatın hangi mevsim gibi?

Cevabını öğrenmek için haydi teste! 💕