Sendrom İsimlerini Anlamlarıyla Eşleştirebilecek misin?
Sendrom İsimlerini Anlamlarıyla Eşleştirebilecek misin?
Bakalım sen bu sendromlardan kaç tanesini doğru eşleştirebileceksin? 🤔
'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'
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1. Kolay olduğunuzu düşündüğümüz bir soruyla başlayalım: Hafta sonunun bitmesiyle birlikte gelen düşük motivasyon ve hüzün hissi hangi sendromu anlatır?
2. Bir kişinin kendisine veya başkalarına hastalık veya yaralanma taklit etme eğilimi gösterdiği sendromuna ne denir?
3. Kişinin, sahip olduğundan daha fazla bilgi veya yetenek olduğuna inandığı ve bu nedenle gerçek yeteneklerini yanlış değerlendirdiği bilişsel bir önyargıyı ifade eden sendroma ne deniyor?
4. Uzun süreli stres, duygusal tükenme ve azalmış iş performansıyla kendini gösteren bir tür işyeri stresi sendromuna ne denir?
5. Yetişkinlerin olgunlaşma sorumluluğunu reddetme ve gençlik dönemine aşırı bağlılık gösterme eğilimi.
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6. Başkalarının duygularını aşırı derecede hissetme eğilimi gösteren ve bu nedenle kendi duygusal refahı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilen durumu anlatan sendrom hangisi?
7. Sevdiği kişinin kendisini başka biriyle aldattığına dair yanlış ve aşırı güçlü bir inançla karakterize edilen sendrom hangisidir?
8. Bu hangi sendrom? Kişinin vücudunun boyutlarının çevrenin boyutlarına göre anormal bir şekilde algılandığı ve genellikle halüsinasyonlarla birlikte gelen durum.
9. Bir kişinin kendi vücudunun bir bölümünü, genellikle ellerini, bir yabancı nesne gibi algılaması ve kontrol etme yeteneğini kaybetmesi durumu hangi sendromu anlatır?
10. Pekii, bacaklarda rahatsız edici bir his ile karakterize edilen ve istirahat ederken ortaya çıkan bir sinir sistemi bozukluğu nedir?
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