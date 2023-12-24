Senden Temizlik Fenomeni Olur mu?

Maalesef görüyoruz ki senden bir temizlik fenomeni olmaz. Senin o taraklarda pek bezin yok. Videoları izlemeyi sevsen de açıkçası bu denli temizlik işlerini biraz boş iş olarak görüyorsun. Elbette sen de temizsin, bakımlısın, kendini pek ihmal etmezsin. Fakat o kadar 'detaylı' bir temizliğe ihtiyaç duymuyorsun. En azından kendi vaktini bunlarla harcayamazsın. Sen gününü biraz daha olduğu gibi yaşamayı seven, anda kalmayı tercih eden bir insansın. Sen biraz da plansız yaşamayı seversin. Öyle kurallar pek sana göre değil. Zaten sen uzun uzun bir şeylerle uğraşmaktan da sıkılırsın. Yok cam silmekmiş, yatak temizliğiymiş, duş aldıktan sonra banyo temizlemekmiş falan...Sen bunlarla vaktini harcamaktansa daha farklı şeyler yapmayı tercih edersin. Gün olur deli gibi dağıtır, gün gelir baştan aşağı bir temizlik yaparsın. Sana göre hayat da tam olarak böyle değil mi zaten? Biraz hoyrat, biraz deli...