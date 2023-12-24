Senden Temizlik Fenomeni Olur mu?
Senden Temizlik Fenomeni Olur mu?
Son zamanlarda temizlik videoları aldı başını gitti. Çoğumuz da bayıla bayıla izliyoruz! Peki senden de bir 'temizlik fenomeni' olur mu?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle söyle bakalım, temizlik videoları izlemek seni rahatlatıyor mu?
2. Peki sen de yerleri şöyle bir silsen bütün dertlerinden kurtulur musun?
3. Şimdi dürüst olma zamanı: temizlik yaparken detaylara önem verir misin?
4. Senin şöyle foşur foşur yıkamak istediğin bir yer var mı?
5. Temizlik sırasında hangi ürünleri kullanmayı tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Senin rutinlerin var mı? Temizlikte olmasa bile, kişisel bakım rutinlerin mesela?
7. Temizlik sırasında olmazsa olmaz şey nedir senin için?
8. Peki temizlik konusunda senin gayet normal karşıladığın ama insanların tuhaf bulduğu bazı alışkanlıkların var mı?
9. Son olarak söyle bakalım, bunca temizliğin üstüne bir kahveyi hakettin mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Sen en iyisi diğer fenomenleri biraz daha izlemeye devam et diyor da ben hiç izlemedimki şimdiye kadar
Sen en iyisi diğer fenomenleri biraz daha izlemeye devam et :( Temizleyen birileri mutlaka çıkar tek kalırken bile temizlik seven arkadaşlar dalıyor zevk alı... Devamını Gör
Biraz hoyrat, biraz deli...