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Senden Temizlik Fenomeni Olur mu?

Senden Temizlik Fenomeni Olur mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.12.2023 - 15:45

Son zamanlarda temizlik videoları aldı başını gitti. Çoğumuz da bayıla bayıla izliyoruz! Peki senden de bir 'temizlik fenomeni' olur mu?

Haydi teste!

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1. Öncelikle söyle bakalım, temizlik videoları izlemek seni rahatlatıyor mu?

1. Öncelikle söyle bakalım, temizlik videoları izlemek seni rahatlatıyor mu?

2. Peki sen de yerleri şöyle bir silsen bütün dertlerinden kurtulur musun?

3. Şimdi dürüst olma zamanı: temizlik yaparken detaylara önem verir misin?

3. Şimdi dürüst olma zamanı: temizlik yaparken detaylara önem verir misin?

4. Senin şöyle foşur foşur yıkamak istediğin bir yer var mı?

4. Senin şöyle foşur foşur yıkamak istediğin bir yer var mı?

5. Temizlik sırasında hangi ürünleri kullanmayı tercih edersin?

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6. Senin rutinlerin var mı? Temizlikte olmasa bile, kişisel bakım rutinlerin mesela?

7. Temizlik sırasında olmazsa olmaz şey nedir senin için?

8. Peki temizlik konusunda senin gayet normal karşıladığın ama insanların tuhaf bulduğu bazı alışkanlıkların var mı?

9. Son olarak söyle bakalım, bunca temizliğin üstüne bir kahveyi hakettin mi?

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Sen sosyal medyayı foşur foşur yıkarsın, bizden söylemesi!

Senden çok güzel bir temizlik fenomeni olur! Senin çektiğin videolar kısa sürede milyonlar tarafından izlenir. Senin sayende herkes kendi evini bir güzel temizlemeye başlar. Etraf da mis gibi kokar! Senin evin zaten şimdiden mis gibi kokuyordur. Sen bu yaptığın işleri milyonlara izletemesen de oldukça güzel sonuçlar çıkartıyorsun ortaya. Arkadaşların, ailen, yakın çevren senin yaptığın bu temizliğe hayran. Hatta biraz da kıskanıyorlar. 'Nereden buluyorsun bu vakti?' diye soruyorlar. Sanki senin günün 24 saat değilmiş gibi! Her şey öncelik meselesi tatlım. Senin bu sahip olduğun düzen, rutinlerin, senin kendine verdiğin bir değerin göstergesi aslında. Bir hayatın daha olmadığını biliyor ve bu hayatını en verimli şekilde geçirmeye çalışıyorsun. Azimli, çalışkan, bakımlı, özgüvenli, verimli bir insansın sen. Başkalarının ne dediğini takmadan, kendi yolundan ilerlemeye devam et!

Sen en iyisi diğer fenomenleri biraz daha izlemeye devam et :(

Maalesef görüyoruz ki senden bir temizlik fenomeni olmaz. Senin o taraklarda pek bezin yok. Videoları izlemeyi sevsen de açıkçası bu denli temizlik işlerini biraz boş iş olarak görüyorsun. Elbette sen de temizsin, bakımlısın, kendini pek ihmal etmezsin. Fakat o kadar 'detaylı' bir temizliğe ihtiyaç duymuyorsun. En azından kendi vaktini bunlarla harcayamazsın. Sen gününü biraz daha olduğu gibi yaşamayı seven, anda kalmayı tercih eden bir insansın. Sen biraz da plansız yaşamayı seversin. Öyle kurallar pek sana göre değil. Zaten sen uzun uzun bir şeylerle uğraşmaktan da sıkılırsın. Yok cam silmekmiş, yatak temizliğiymiş, duş aldıktan sonra banyo temizlemekmiş falan...Sen bunlarla vaktini harcamaktansa daha farklı şeyler yapmayı tercih edersin. Gün olur deli gibi dağıtır, gün gelir baştan aşağı bir temizlik yaparsın. Sana göre hayat da tam olarak böyle değil mi zaten? Biraz hoyrat, biraz deli...

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oleyyyy oleyy

Sen en iyisi diğer fenomenleri biraz daha izlemeye devam et diyor da ben hiç izlemedimki şimdiye kadar

ömer

Sen en iyisi diğer fenomenleri biraz daha izlemeye devam et :( Temizleyen birileri mutlaka çıkar tek kalırken bile temizlik seven arkadaşlar dalıyor zevk alı... Devamını Gör

Mr Tg

Biraz hoyrat, biraz deli...