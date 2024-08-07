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Senaryosuyla Hem Çocuklara Hem Yetişkinlere Hitap Eden 12 Animasyon Filmi

etiket Senaryosuyla Hem Çocuklara Hem Yetişkinlere Hitap Eden 12 Animasyon Filmi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 18:01

Animasyon sadece çocuklar için diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hem yetişkinlere hem çocuklara göre animasyonlara birlikte bakalım mı?

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1. Lion King

1. Lion King

Aslan Kral animasyonunu bilmeyen yoktur. Afrika'daki hayvanların yaşamını anlatan film çocuklar kadar yetişkinleri de etkiliyor. Simba'nın maceralarına tanık olduğumuz film eğlenceli şarkıları ile çok güzel. Tabii bu filmde sadece eğleneceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz, Aslan Kral filminde ağlamak garanti! 

IMDb: 8.5

2. Coco

2. Coco

Coco, herkesi derinden etkileyen bir film. Nesillerdir ailesi ayakkabıcı olan 12 yaşındaki Miguel, ailesi gibi ayakkabıcı olmak istemiyor. Onun tek hayali büyük müzisyen Ernesto de la Cruz gibi olmak. Coco filminde Ölüler Günü bayramında yanlışlıkla ölüler ülkesine giden Miguel'in orada yaşadıkları anlatılıyor. 

IMDb: 8.4

3. Toy Story

3. Toy Story

Oyuncak Hikayesi filmi çocukların en sevdiği filmlerin başında geliyor. Oyuncakların arka planını görebileceğiniz filmi hem çocuklar hem yetişkinler beğenerek izliyor. Andy'nin odasındaki oyuncakları izlediğimiz filmde Andy yokken oyuncaklar canlanıyorlar. Canlanan oyuncakların başına gelenlerin anlatıldığı Oyuncak Hikayesi çok eğlenceli bir film.

IMDb: 8.3

4. Up

4. Up

Yukarı Bak filmi duygusal filmlerden biri. Hayatı boyunca çıkmak istediği maceraya 78 yaşında çıkan Carl Fredricksen, eşiyle birlikte güzel bir hayat geçiriyor. Eşinin vefatından sonra ise hep yapmak isteyip de yapamadığı hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ama Carl bu macerada yalnız olmayacak, 8 yaşındaki Russel da onunla bu macerada olacak.

IMDb: 8.3

5. Inside Out

5. Inside Out

Ters Yüz filmi eğlenceli anlarıyla çocuklar kadar yetişkinlere de hitap ediyor. Riley'in zihninde yer alan duyguları izlediğimiz filmde Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke ve Tiksinti var. Bu duyguların yaşadıklarını gördüğümüz filmde Riley yeni bir yere alışmaya çalışırken zihnindeki duygular onun bu geçişi zararsız atlatması için yardımcı olmaya çalışıyor.

IMDb: 8.1

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6. How to Train Your Dragon

6. How to Train Your Dragon

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Ejderhaların olduğu dünyada amaç ejderhaları avlamak. Bu şekilde eğitilen çocuklardan biri olan Hiccup ise ejderhaları öldüremiyor. Ejderhalardan birini öldürmeyip onunla arkadaş olmayı seçen Hiccup, tüm adanın düzenini değiştiriyor. 

IMDb: 8.1

7. Monsters, Inc.

7. Monsters, Inc.

'Canavarlar korkunçtur' algısını değiştirecek film, çocuklar kadar yetişkinler için de eğlenceli bir film. Sevimli görünen bu canavarların bir kötü huyu var, şehirleri için ihtiyaç duydukları enerjiyi çocukları korkutarak kazanıyorlar. Ama bir gün küçük bir kız canavarların dünyasına giriyor ve bütün dengeleri değiştiriyor.

IMDb: 8.1

8. The Incredibles

8. The Incredibles

Süper kahramanlar şehri kötülüklerden koruyor. Ama bir gün işler tam tersine dönüyor ve tüm dünya süper kahramanlara düşman oluyor. Süper güçleri olan ailemiz bu yeni dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor ama işler çok istedikleri gibi gitmiyor. İnanılmaz Aile, süper olmaktan vazgeçebilecek mi, izleyip görün deriz!

IMDb: 8.0

9. Zootopia

9. Zootopia

Polis olmak isteyen bir tavşan, herkesin istediğini yapabileceği Zootropolis şehrine giderek bu hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Büyük hayallerle geldiği şehirde her şey istediği gibi başlamasa da Judy Hopps hiç pes etmiyor. Kendin ispatlayabilmek için aldığı bir davanın derinlerine indikçe ne kadar büyük bir işin altına girdiğini anlıyor. Bu davada yardımcısı ise pek haz etmediği tilki Nick Wilde oluyor.

IMDb: 8.0

10. Mulan

10. Mulan

Eski animasyon filmlerinden biri olan Mulan, Çin'in Hunlarla savaşını anlatıyor. Her evden bir kişinin savaşa çağrıldığı Çin'de, Mulan babası yerine savaşa gidiyor ve kahraman oluyor. Tek başına yaptıklarıyla hayranlık uyandıran Mulan'ın hikayesi mutlaka izlenmesi gereken animasyonlardan biri.

IMDb: 7.7

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11. Moana

11. Moana

Moana, denizi çok seven bir kız ama onun yaşadığı yerde deniz tehlikeli görüldüğü için yasak. Ama bu yasak Moana'ya engel olmuyor. Kabile şefinin cesur kızı Moana, adasına yaklaşan laneti bozmak için maceraya atılıyor ve bu macerada yanında Maui var. Laneti sonlandırmak için bu ikili beraber hareket ediyor.

IMDb: 7.6

12. Frozen

12. Frozen

Küçüklüğünden beri gücü olan Elsa'nın bu gücü kız kardeşi ile arasının açılmasına neden oluyor. Tek başlarına büyüyen Elsa ve Anna'nın hayatı ebeveynlerinin ölümü sonrasında değişiyor. Elsa'nın gücünü herkesin öğrendiği parti sonrasında Elsa, ülkeyi terk ediyor. Anna ise Elsa'yı kurtarmak için peşinden gidiyor.

IMDb: 7.4

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