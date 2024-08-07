Senaryosuyla Hem Çocuklara Hem Yetişkinlere Hitap Eden 12 Animasyon Filmi

Polis olmak isteyen bir tavşan, herkesin istediğini yapabileceği Zootropolis şehrine giderek bu hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Büyük hayallerle geldiği şehirde her şey istediği gibi başlamasa da Judy Hopps hiç pes etmiyor. Kendin ispatlayabilmek için aldığı bir davanın derinlerine indikçe ne kadar büyük bir işin altına girdiğini anlıyor. Bu davada yardımcısı ise pek haz etmediği tilki Nick Wilde oluyor.

IMDb: 8.0