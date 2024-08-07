Senaryosuyla Hem Çocuklara Hem Yetişkinlere Hitap Eden 12 Animasyon Filmi
Senaryosuyla Hem Çocuklara Hem Yetişkinlere Hitap Eden 12 Animasyon Filmi
Animasyon sadece çocuklar için diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hem yetişkinlere hem çocuklara göre animasyonlara birlikte bakalım mı?
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1. Lion King
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2. Coco
3. Toy Story
4. Up
5. Inside Out
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6. How to Train Your Dragon
7. Monsters, Inc.
8. The Incredibles
9. Zootopia
10. Mulan
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