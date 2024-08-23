Sen ve Sevgilin Ne Kadar Kusursuz Bir Çiftsiniz?
Sen ve Sevgilin Ne Kadar Kusursuz Bir Çiftsiniz?
Bize ilişkini anlat, ilişkinizin ne kadar kusursuz olduğunu söyleyelim!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
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2. Sevgilinle tartışmış olsanız nasıl gönlünü alırdınız?
3. Kalabalık bir ortamda birisi sevgilinle gereğinden fazla ilgilense nasıl hissedersin?
4. Sevgilinle dışarı çıktığınızda genelde programı kim yapar?
5. Sevgilinde en fazla hoşuna giden özellik hangisi?
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