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Sen ve Sevgilin Ne Kadar Kusursuz Bir Çiftsiniz?

etiket Sen ve Sevgilin Ne Kadar Kusursuz Bir Çiftsiniz?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 22:01

Bize ilişkini anlat, ilişkinizin ne kadar kusursuz olduğunu söyleyelim!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. Sevgilinle tartışmış olsanız nasıl gönlünü alırdınız?

3. Kalabalık bir ortamda birisi sevgilinle gereğinden fazla ilgilense nasıl hissedersin?

4. Sevgilinle dışarı çıktığınızda genelde programı kim yapar?

5. Sevgilinde en fazla hoşuna giden özellik hangisi?

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6. Diyelim ki yakın arkadaşların sevgilini senin için uygun bulmadıklarını dile getiriyorlar, tepkin ne olur?

7. Çok fazla hazırlanıp heyecanla beklediğin bir program sırasında sevgilin rahatsızlansa ne yaparsın?

8. Sence sizin ilişkinizde daha fazla seven taraf hangisi?

9. Aşkınızı tanımlayacak bir kelime seçecek olsan hangisini seçerdin?

Kusursuzsunuz!

Sizin kadar uyumlu bir çift daha önce karşımıza çıkmadı! Gözleriniz birbirinizden başka kimseyi görmüyor. Güvene dayalı bir ilişkiniz var, kim ne derse desin birbirinize güvenmekten asla vazgeçmiyorsunuz. Benim sevgilim bunu yapmazdan ziyade, o ne yapacağını bilir diye düşünüyorsunuz. Birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki üzmeye asla kıyamıyorsunuz, birbirinizin hassas noktalarını bilerek hareket ediyorsunuz. Dışarıdan bakanlar sizin ilişkinize imreniyor, keşke biz de böyle bir aşk yaşasak diye iç geçiriyorlar. İlişkinizin hep böyle mükemmel kalması dileğiyle!

Kusursuz diyemeyebiliriz ama çok güzelsiniz!

Siz, tamamıyla mükemmel bir çift olmasanız bile çok uyumlu bir çift olduğunuz aşikar. Zaten hangimiz mükemmeliz ki? Zaman zaman ilişkiniz konusunda anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz ve sevginiz bu tartışmalarla bölünebiliyor. Bu tartışmalar da ilişkiye farklılık ve heyecan katıyor tabii. Her tartışmadan sonra ilişkinize daha sıkı sarılıyor, birbirinize çok daha fazla bağlanıyorsunuz. İlişkinizin gücüne ve birbirinize güvendiğiniz sürece halledemeyeceğiniz hiçbir şey yok!

Kusurlarınız var ama birbirinizi çok seviyorsunuz!

Birbirinizi o kadar güzel tamamlıyorsunuz ki! Evet belki kusurlarınız var ama asıl önemli olan o kusurların sizi birbirinize daha da yakınlaştırması. Gözlerinizde, birbirinizin en derin noktalarına dokunabildiğinizi ve orada sevgiyle birbirinizi sarıp sardığınız açık. Kimse mükemmel değil ama siz kusurlarınızı kabul ederek ve birlikte büyüyerek gerçek bir bağ kurmuşsunuz. Bu, çok güçlü bir ilişkinin temelini oluşturuyor. Birbirinizi kusurlarınızla sevmeniz, gerçek aşkın ne olduğunu gösteriyor. İçtenlikle birbirinize sarılın ve bu benzersiz bağınızın tadını çıkarın!

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