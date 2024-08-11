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Sen Ne Kadar Sinemaseversin?

etiket Sen Ne Kadar Sinemaseversin?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 18:01

Herkesin favori bir filmi vardır ama sen gerçek bir sinemasever misin yoksa sadece popüler olanları mı izliyorsun? Hazırsan teste başlayalım! 🎞️

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1. Favori film türün hangisine daha yakın?

2. Bir film izlerken en çok neye dikkat edersin?

3. Hangi yönetmenin filmlerini daha çok izlersin?

4. Haftada kaç film izlersin?

5. En sevdiğin film dönemi bunlardan hangisine daha yakın?

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6. Film festivallerine daha önce katıldın mı?

7. Pekii, bir filmi ikinci kez izler misin?

8. Sinema salonunda mı yoksa evde mi izlemeyi tercih edersin?

9. Film müziklerine ne kadar önem verirsin?

10. Aşağıdaki film karakterinlerinden hangisi senin favorin?

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11. Bir film hakkında eleştiri okumayı sever misin?

12. Türk sinemasını nasıl buluyorsun?

Sinema tutkunusun!

Sen tam bir sinema aşığısın! Haftada birden fazla film izliyorsun, favori yönetmenlerinin peşinden koşuyorsun ve film festivallerine katılmaktan büyük keyif alıyorsun. Senin için film izlemek bir yaşam biçimi. Her filmi detaylıca analiz eden biri olarak sinema dünyasını keşfetmeye bayılıyorsun!

Sinemaseversin!

Sinemayı seviyorsun ama film izlemeye her zaman vakit bulamıyorsun. Favori türlerin ve yönetmenlerin var ama her filmi izlemek zorunda hissetmiyorsun. Sinema senin için bir eğlence aracı, stres atmak için güzel bir kaçış yolu. Yeni filmleri takip ediyor ama aynı zamanda klasiklere de yer veriyorsun. İyi bir denge kurmuşsun bizce, harikasın!

Nötrsün!

Hayatını başka hobilerle doldurduğun için sinema senin için çok da önemli değil. Bu senin için büyük bir tutku olmasa da ara sıra film izlemeyi de ihmal etmiyorsun. Film için sinema salonuna gitmek yerine evde izlemek daha mantıklı diyenlerdensin, bu konuda bir noktada haklısın. Yine de iyi bir film geldiğinde keyifle izliyorsun ve bu sana yetiyor.

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