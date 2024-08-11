Sen Ne Kadar Sinemaseversin?
Sen Ne Kadar Sinemaseversin?
Herkesin favori bir filmi vardır ama sen gerçek bir sinemasever misin yoksa sadece popüler olanları mı izliyorsun? Hazırsan teste başlayalım! 🎞️
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1. Favori film türün hangisine daha yakın?
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2. Bir film izlerken en çok neye dikkat edersin?
3. Hangi yönetmenin filmlerini daha çok izlersin?
4. Haftada kaç film izlersin?
5. En sevdiğin film dönemi bunlardan hangisine daha yakın?
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6. Film festivallerine daha önce katıldın mı?
7. Pekii, bir filmi ikinci kez izler misin?
8. Sinema salonunda mı yoksa evde mi izlemeyi tercih edersin?
9. Film müziklerine ne kadar önem verirsin?
10. Aşağıdaki film karakterinlerinden hangisi senin favorin?
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