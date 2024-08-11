Sen Ne Kadar Sinemaseversin?

Hayatını başka hobilerle doldurduğun için sinema senin için çok da önemli değil. Bu senin için büyük bir tutku olmasa da ara sıra film izlemeyi de ihmal etmiyorsun. Film için sinema salonuna gitmek yerine evde izlemek daha mantıklı diyenlerdensin, bu konuda bir noktada haklısın. Yine de iyi bir film geldiğinde keyifle izliyorsun ve bu sana yetiyor.