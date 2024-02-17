Sen Ne Gizliyorsun?

Verdiğin cevaplardan görüyoruz ki sen gerçekte olmak istediğin kişiyi gün yüzüne çıkartamıyorsun. Belki eleştirilmekten korkuyorsun, belki de kendine güvenin yok. Etrafındaki insanların seni yargılayacağını, seni kabul etmeyeceklerini hissediyorsun. Bu yüzden senin en güvende hissettiğin, huzur bulduğun yer tek başına kaldığın yerler. Sen ayrıca kendine bu konuda pek fazla güvenmiyorsun. Hem kişiliğini gizliyor hem de kendi potansiyelini harcıyorsun. 'Ben yapamam' dediğin her şeyin aslında alasını yapacak gücün var senin. Gel gör ki bugüne kadar en yakınlarından aldığın sert eleştiriler, senin kabuğuna çekilmene sebep olmuş. Artık o kabukları kırmanın, içindeki gerçek seni açığa çıkarmanın vakti geldi.

Haydi görelim seni!