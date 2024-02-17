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Sen Ne Gizliyorsun?

Sen Ne Gizliyorsun?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.02.2024 - 17:01

Herkesin gizlediği bir şey vardır şu hayatta. Peki sen ne gizliyorsun?

Testin sonunda öğreneceğiz!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?

3. Biraz üzücü bir soruyla başlıyoruz: En son ne zaman ağladın?

4. Seç birini!

5. Sen en çok nerede huzur buluyorsun?

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6. Seni 5 üzerinden kaç üzdüler?

7. Sen çabuk sinirlenen bir insan mısın?

8. Rüyanda en son ne gördün?

9. Hangi burç grubundan insanlarla daha iyi anlaştığını düşünüyorsun?

9. Hangi burç grubundan insanlarla daha iyi anlaştığını düşünüyorsun?
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Sen sevgini gizliyorsun!

srv.onedio.com

Verdiğin cevaplara göre sen sevgini gizliyorsun. Kalbini açtığın bir kişi tarafından reddedilmekten, aşka tamamen küsmekten korkuyorsun. Bugüne kadar kalbini çok kırmışlar senin. Artık insanlara karşı duvarlarını örmüş, onları kolay kolay içeri almıyorsun. Aslında bir kişi var içeride. Sen de gizliden gizliye bunu biliyorsun. Fakat aşkı bir zayıflık olarak gördüğün için bunu kendine bile itiraf edemiyorsun. Bize sorarsan, denemeye değer. Sevilmek için yaratılmış bu kalpler, neden boş kalsın ki?

Sen intikam planlarını gizliyorsun!

srv.onedio.com

Ah senin kalbini ne kadar çok kırmışlar öyle. Sen içten içe intikam planları yapmakla meşgulsün. Aslında sen bunları hiç düşünmeyecek, naif bir insansın. Fakat gel gör ki seni insanlar bu hale getirmiş. Kaplan gözünü açmış bir kere, artık kimse seni bu yoldan döndüremez. Bundan sonra senin kalbini kırmak isteyenler de sert bir duvara çarpacaklar. Sen içten içe intikam planları yapıyor, onları gerçekleştireceğin günü bekliyorsun! Herkes korksun senden artık...

Sen gerçek kişiliğini gizliyorsun!

64.media.tumblr.com

Verdiğin cevaplardan görüyoruz ki sen gerçekte olmak istediğin kişiyi gün yüzüne çıkartamıyorsun. Belki eleştirilmekten korkuyorsun, belki de kendine güvenin yok. Etrafındaki insanların seni yargılayacağını, seni kabul etmeyeceklerini hissediyorsun. Bu yüzden senin en güvende hissettiğin, huzur bulduğun yer tek başına kaldığın yerler. Sen ayrıca kendine bu konuda pek fazla güvenmiyorsun. Hem kişiliğini gizliyor hem de kendi potansiyelini harcıyorsun. 'Ben yapamam' dediğin her şeyin aslında alasını yapacak gücün var senin. Gel gör ki bugüne kadar en yakınlarından aldığın sert eleştiriler, senin kabuğuna çekilmene sebep olmuş. Artık o kabukları kırmanın, içindeki gerçek seni açığa çıkarmanın vakti geldi. 

Haydi görelim seni!

Sen kırılganlıklarını gizliyorsun!

srv.onedio.com

Senin içinde kocaman bir mezarlık var desek yanlış olmaz. Sen bugüne kadar kalbini kıran insanları oraya gömmüşsün. Bütün gözyaşlarınla da üstünü kapatmışsın. Fakat artık için içine sığmıyor. İçinde biriken gözyaşların, senin gizlediğin duyguların ve kırılmış kalbin ruhuna fazla geliyor. Sen diğer insanları kırmamak için kendini kırmış, her zaman kötü olayları sineye çekmişsin. 'Aman tadımız kaçmasın' demişsin. İşte tam da bu durum artık senin tadını kaçırmaya başlamış. Nereye kadar gizleyebilirsin ki kırıldığını? İnsanlara daha ne kadar rol yapabilirsin? Artık bir şeyleri değiştirmenin vakti geldi de geçiyor...

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