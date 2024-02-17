Sen Ne Gizliyorsun?
Sen Ne Gizliyorsun?
Herkesin gizlediği bir şey vardır şu hayatta. Peki sen ne gizliyorsun?
Testin sonunda öğreneceğiz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?
3. Biraz üzücü bir soruyla başlıyoruz: En son ne zaman ağladın?
4. Seç birini!
5. Sen en çok nerede huzur buluyorsun?
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6. Seni 5 üzerinden kaç üzdüler?
7. Sen çabuk sinirlenen bir insan mısın?
8. Rüyanda en son ne gördün?
9. Hangi burç grubundan insanlarla daha iyi anlaştığını düşünüyorsun?
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