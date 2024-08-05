Sen Nasıl Birini Arıyorsun?
Sen Nasıl Birini Arıyorsun?
Sen nasıl birini arıyorsun? Karakterine en uygun partneri bulman için hazırladığımız bu testi çözerek, aradığın özellikleri daha net tanımlayabilirsin.
Hadi başlayalım👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Ne kadar zamandır yalnızsın?
3. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?
4. Ruh eşinin varlığına inanıyor musun?
5. Mantık evliliği hakkında ne düşünüyorsun?
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Eğlenebileceğin! Birlikte eğlenebilmek gerçekten çok önemli. İlişkiyi en canlı ve dinamik tutan özellik bu bizce. Aynı şeyleri sevmek, aynı konulardan hoşlan... Devamını Gör