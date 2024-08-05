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Sen Nasıl Birini Arıyorsun?

etiket Sen Nasıl Birini Arıyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 23:46

Sen nasıl birini arıyorsun? Karakterine en uygun partneri bulman için hazırladığımız bu testi çözerek, aradığın özellikleri daha net tanımlayabilirsin. 

Hadi başlayalım👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Ne kadar zamandır yalnızsın?

3. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?

4. Ruh eşinin varlığına inanıyor musun?

5. Mantık evliliği hakkında ne düşünüyorsun?

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6. Söyle bakalım daha önce hiç doğru insanı bulduğunu sandın mı?

7. Bir çift gifi seç!

8. Son olarak, aşk her zorluğun üstesinden gelir mi?

Eğlenebileceğin!

Birlikte eğlenebilmek gerçekten çok önemli. İlişkiyi en canlı ve dinamik tutan özellik bu bizce. Aynı şeyleri sevmek, aynı konulardan hoşlanmak ve aynı tatları paylaşmak lazım, yoksa ilişki bir zaman sonra monotonlaşıyor. Paylaşılabilecek bir şey kalmayınca da 'aşk bitti' deniyor. Aslında aşkı ayakta tutan, birlikte eğlenebilme yeteneğidir. Bu sebeple sen eğlenebileceğin birini arıyorsun.

Güvenebileceğin!

'Arkamdan bir iş çevirir mi, beni aldatır mı?' diye düşünmek yerine, gönül rahatlığıyla sırtını dönüp yaslanabileceğin birini arıyorsun. Hayat zaten çok karmaşık ve yorucu. Hepimiz bir fırtınada savrulan küçük tekneler gibiyiz ve sığınmaya liman arıyoruz. Bu kişi partnerin olamayacaksa kim olacak? Evet, bu devirde belki böyle sadakatli insan bulmak zor, ama sen inancını kaybetme. Elbet kendin gibi birini bulacaksın.

Kendine güvenen!

Senin kararlarına, sana saygı duyacak birini arıyorsun. Aşırı kıskançlığın öz güven eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorsun. Bu sebeple, hayatında kendine ve sana sonsuz güvenecek birini istiyorsun. Çünkü sen, ilişkide her iki tarafın da bağımsızlığını koruyabilmesi gerektiğine inanıyorsun. Bu sebeple aradığın kişi, senin gibi özgür ruhlu ve kararlı biri olmalı.

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Hilal Kilci

Eğlenebileceğin! Birlikte eğlenebilmek gerçekten çok önemli. İlişkiyi en canlı ve dinamik tutan özellik bu bizce. Aynı şeyleri sevmek, aynı konulardan hoşlan... Devamını Gör