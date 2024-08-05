Sen Nasıl Birini Arıyorsun?

'Arkamdan bir iş çevirir mi, beni aldatır mı?' diye düşünmek yerine, gönül rahatlığıyla sırtını dönüp yaslanabileceğin birini arıyorsun. Hayat zaten çok karmaşık ve yorucu. Hepimiz bir fırtınada savrulan küçük tekneler gibiyiz ve sığınmaya liman arıyoruz. Bu kişi partnerin olamayacaksa kim olacak? Evet, bu devirde belki böyle sadakatli insan bulmak zor, ama sen inancını kaybetme. Elbet kendin gibi birini bulacaksın.