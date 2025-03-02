Sen Kalbini İyileştirebiliyor musun?
Sen Kalbini İyileştirebiliyor musun?
Aşk ve ilişkiler, bize mutluluğu getirdiği kadar bazen acı da bırakabilir. Kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları, ayrılıklar... Peki sen bu acılardan sonra kalbini iyileştirebiliyor musun? Kendini tekrar bulup yeniden güçlü hissedebiliyor musun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kalbin kırıldığında ilk ne yaparsın?
4. İlişkin bittiğinde kendini nasıl hissedersin?
5. Birini affetmek senin için kolay mıdır?
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6. Acıdan kaçmak için ne yaparsın?
7. Bir ilişkide kalbinin en çok kırıldığı ne olur?
8. Eski ilişkine dönmeyi düşünür müsün?
9. Geleceğe dair umutların nasıl?
10. Kendine bir tavsiye verecek olsan ne derdin?
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Sen henüz kalbini iyileştirememişsin!
Sen kalbini iyileştirmeye başlamışsın!
Sen kalbini iyileştirmişsin!
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