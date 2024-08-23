Sen İlişkilerinde Hangi Burçla Uyum Sağlayamıyorsun?

Yengeç, Akrep ve Balık burçları; fazlasıyla duygusal, hassas ve içe dönük olan bu kişilerdir. Sen daha neşeli, her an eğlenebileceğin, yaptığın şakalara alınmadan gülebilecek, seni yormayacak birini arıyorsun. Bu burçtaki kişiler konuşmayı da çok severler, susmayı pek başaramazlar. Su burçlarına sahip kişilerin küsme, somurtma ve kıskançlık gibi huyları vardır. Bunlar sana göre değil, sen kafan rahat olsun istiyorsun!