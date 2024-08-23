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Sen İlişkilerinde Hangi Burçla Uyum Sağlayamıyorsun?

etiket Sen İlişkilerinde Hangi Burçla Uyum Sağlayamıyorsun?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 23:01

Bazı burçlar bazı burçlarla sağlıklı ve güzel ilişkiler kuramaz...

Peki ya sen ilişkilerinde hangi burçla uyum sağlayamıyorsun? Söylüyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Senin burcun hangi grupta?

2. Senin burcun hangi grupta?

3. Ne kadar duygusal birisin?

4. Çevrendekiler senin mantıklı kararlar aldığını düşünüyor mu?

5. Senin için dış görünüş önemli mi?

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6. Giyimine özen gösterir misin?

7. Sence bir ilişkide hangisi çok önemlidir?

8. Son olarak, maceracı bir ruha sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?

Su burçlarıyla sevgili olmak sana yaramıyor!

Yengeç, Akrep ve Balık burçları; fazlasıyla duygusal, hassas ve içe dönük olan bu kişilerdir. Sen daha neşeli, her an eğlenebileceğin, yaptığın şakalara alınmadan gülebilecek, seni yormayacak birini arıyorsun. Bu burçtaki kişiler konuşmayı da çok severler, susmayı pek başaramazlar. Su burçlarına sahip kişilerin küsme, somurtma ve kıskançlık gibi huyları vardır. Bunlar sana göre değil, sen kafan rahat olsun istiyorsun!

Hava grubu burçlarıyla sevgili olmak sana yaramıyor!

İkizler, Terazi ve Kova burçları bir konuya çok hızlı adapte olurlar ama aynı hızla da konuyu bırakabilirler. Sahiplenmeye niyetli değillerse anlamaya bile çalışmazlar. Bu sana göre değil! Sen istiyorsun ki sevdiğin seni hemen sahiplensin, arkanda dursun. Bu burçtaki kişiler çok hızlı karar değiştirirler, senin hayatındaki kişi net kararlar almalı ve sözünden dönmemeli. Bu burçtaki sevgililer sana yaramıyor!

Toprak grubu burçlarıyla sevgili olmak sana yaramıyor!

Boğa, Başak, Oğlak burçlarıyla sevgili olmak sana yaramıyor. Bu burçlar son derece sabit fikirlidir ve yeniliklere kapalıdırlar. Son dakika ve ani yapılan planlardan hoşlanmazlar. Senin maceracı ruhun buna uygun değil, yeni bir şeylere adapte olmakta zorlanan bu burçlarla uyum sağlaman zor oluyor. Toprak burçları sana yaramıyor!

Ateş grubu burçları sana yaramıyor!

Koç, Aslan, Yay burçları; canlarının istediğine sahip olmak, akıllarına her eseni anında yapmak isterler. Fazlasıyla da sabırsızlardır. Sen aklına her eseni yapmaktan hoşlanan biri değilsin, hayatın daha planlı ilerlesin istiyorsun. Bu burçlara sahip kişiler aynı zamanda kendilerini çok beğenirler ve fazla özgüven sahibidirler. İkinci kişi olmaktan hoşlanmazlar ve hükmetmeyi severler. Sen; yönlendirilmekten hoşlanmayan birisin, ateş grubu burçları sana yaramaz!

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