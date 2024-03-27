Sen İlişkide Ne Kadar Sıra Dışısın?
Sen İlişkide Ne Kadar Sıra Dışısın?
Kimileri vardır ki ilişkide monotonlaşmış hiçbir şeyi istemez, devamlı karşısındakini şaşırtmak ister. Kimileri de vardır ki konfor alanı oluşturup onun dışına çıkmak istemez. Peki sen hangisisin? Haydi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek başlayalım...
2. Sevgilinle buluşacağınız zaman planı kim yapar?
3. Senin için mükemmel bir date günü nasıl olur?
4. Hafta sonu için bunlardan hangisini sevgilinle birlikte yapmak isterdin?
5. Sevgilin seninle ilgili bazı şeylerden rahatsız olduğunu söylerse ne yaparsın?
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6. Peki ya bu pozlardan hangisi tam sizlik?
7. Sevgilinin her gönderisine yorum atar mısın?
8. Bir de story’lerden bahset bakalım…
9. Son olarak, ilişkiniz sana kendini nasıl hissettiriyor?
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