Sen İlişkide Ne Kadar Sıra Dışısın?

Sen o kadar enerjik, o kadar hayat dolu birisin ki, bu enerjin çoğu zaman içine sığmıyor ve ilişkine de yansıyor. Bu yansıma nasıl mı oluyor? Tabii ki sevgilini farklı yollarla şaşırtarak! Yatak odası, aşırı sıradan bir date veya mesajlaşma anı... Senin ne yapacağın gerçekten hiç belli olmuyor!