Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Sen İlişkide Ne Kadar Sıra Dışısın?

etiket Sen İlişkide Ne Kadar Sıra Dışısın?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 23:46

Kimileri vardır ki ilişkide monotonlaşmış hiçbir şeyi istemez, devamlı karşısındakini şaşırtmak ister. Kimileri de vardır ki konfor alanı oluşturup onun dışına çıkmak istemez. Peki sen hangisisin? Haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek başlayalım...

2. Sevgilinle buluşacağınız zaman planı kim yapar?

3. Senin için mükemmel bir date günü nasıl olur?

4. Hafta sonu için bunlardan hangisini sevgilinle birlikte yapmak isterdin?

5. Sevgilin seninle ilgili bazı şeylerden rahatsız olduğunu söylerse ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki ya bu pozlardan hangisi tam sizlik?

7. Sevgilinin her gönderisine yorum atar mısın?

8. Bir de story’lerden bahset bakalım…

9. Son olarak, ilişkiniz sana kendini nasıl hissettiriyor?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen karşındakini şaşırtmaktan acayip keyif alıyorsun!

Sen o kadar enerjik, o kadar hayat dolu birisin ki, bu enerjin çoğu zaman içine sığmıyor ve ilişkine de yansıyor. Bu yansıma nasıl mı oluyor? Tabii ki sevgilini farklı yollarla şaşırtarak! Yatak odası, aşırı sıradan bir date veya mesajlaşma anı... Senin ne yapacağın gerçekten hiç belli olmuyor!

Senin sağın solun hiç belli olmuyor…

Senin için ne sıra dışı, ne de tekdüze biri diyemiyoruz. Çünkü senin ne yaptığın veya ne yapmak istediğin tam anlaşılmıyor. Sen genellikle ruh halin nasılsa ona göre davranmayı seçiyorsun. Bu yüzden de bazen konfor alanında çıkmamayı seçerken, bazen de sevgilini aşırı heyecanlandıracak şeyler yapabiliyorsun.

Senin için ilişkin konfor alanı olduğundan daha düz yaşamayı seçiyorsun...

Senin için ilişki demek, beraber huzurlu vakit geçirmek demek. Bu yüzden de sen ilişkinde sıra dışı şeyler yerine hem kendini hem de sevgilini rahat ettirecek şeylere odaklanıyorsun. Bu da ne mi sağlıyor? Sana ilişkide aşırı güvenli bir alan yaratılıyor. Sanırım en doğrusunu yapıyorsun...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?