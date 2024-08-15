Sen Hangi Çocuk Filmi Evreninde Yaşardın?

Finding Nemo denilince akla tabii ki macera ve deniz geliyor. Senin için de denizden öte yok. Denizin derinliklerinde maceralara atılmak ve bir sürü güzel şeyi keşfetmek tam sana göre. O yüzden senin ait olduğun evren Finding Nemo evreni. Her gün yeni bir maceraya uyanacağın bu evrende hem çok eğlenecek hem de bir sürü anı biriktireceksin!