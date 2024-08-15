Sen Hangi Çocuk Filmi Evreninde Yaşardın?
Sen Hangi Çocuk Filmi Evreninde Yaşardın?
Birçok çocuk filmi evreni var. Hepsini ayrı ayrı seviyoruz ama sen bu evrenlerden hangisine aitsin, bakalım mı?
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1. Önce animasyonla aran nasıl onu bir öğrenelim...
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2. Senin için ideal tatilin tanımı nedir?
3. Animasyon dışında soruyoruz tabii ki, hangi tarz filmler tam sana göre?
4. Seni tanımlayan birkaç kelime söyle desek...
5. Okulda ya da işyerinde bir projede olduğunu düşünelim. Bu projede rolün ne olur?
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