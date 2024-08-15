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Sen Hangi Çocuk Filmi Evreninde Yaşardın?

etiket Sen Hangi Çocuk Filmi Evreninde Yaşardın?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 10:31

Birçok çocuk filmi evreni var. Hepsini ayrı ayrı seviyoruz ama sen bu evrenlerden hangisine aitsin, bakalım mı?

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1. Önce animasyonla aran nasıl onu bir öğrenelim...

2. Senin için ideal tatilin tanımı nedir?

3. Animasyon dışında soruyoruz tabii ki, hangi tarz filmler tam sana göre?

4. Seni tanımlayan birkaç kelime söyle desek...

5. Okulda ya da işyerinde bir projede olduğunu düşünelim. Bu projede rolün ne olur?

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6. En sevdiğin etkinlikler neler, onu da öğrenelim mi?

7. Zor zamanlarda kendini rahatlatmak için özel bir yöntemin var mı?

8. Son olarak hangi tarz kitapları okumayı daha çok seviyorsun?

Senin yaşaman gereken evren Toy Story evreni!

Sen hayatı hep eğlenerek yaşamak istiyorsun. Hayatının merkezinde eğlence var. Arkadaşlarınla gittiğin tatiller, konserler hayatına renk katıyor ve seni çok mutlu ediyor. O yüzden Toy Story evreni tam senlik! Çünkü bu evrende Woody,  Buzz ve diğerlerinin arkadaşlığı her şeyden önemli. Arkadaşlarla eğlenmek ve maceradan maceraya koşmak için Toy Story'den daha güzel bir evren mi var?

Senin yaşaman gereken evren Harry Potter evreni!

Senin yerin büyülü bir dünya. Sen Harry Potter evrenine aitsin desek yanılmayız. Hogwarts'ta eğitim alıp kitaplardan başını kaldırmamak tam senlik. Burada sadece bilgi yok, çokça arkadaşlık ve macera da var. Sen de tam böyle bir evrene aitsin. Hem öğrenebileceğin hem eğlenebileceğin Harry Potter evreni senin yaşaman gereken evren!

Senin yaşaman gereken evren Finding Nemo evreni!

Finding Nemo denilince akla tabii ki macera ve deniz geliyor. Senin için de denizden öte yok. Denizin derinliklerinde maceralara atılmak ve bir sürü güzel şeyi keşfetmek tam sana göre. O yüzden senin ait olduğun evren Finding Nemo evreni. Her gün yeni bir maceraya uyanacağın bu evrende hem çok eğlenecek hem de bir sürü anı biriktireceksin!

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