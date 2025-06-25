Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davasında 13 Ay Sonra Gerekçeli Karar Açıklandı

Dosyanın bir bütün halinde değerlendirilmesinde 6 Ekim 2014 tarihindeki MYK toplantısına katıldığı tespit edilen ve bu toplantıda alınan karar doğrultusunda halkı terör örgütünün amacına uygun olarak 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçuna uygun ortamı sağlamak için kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne tahrik eden sanıkların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 214/1 maddesinde düzenlenen 'suç işlemeye tahrik' suçuna sebebiyet verdiği ve 302/1 maddesinde düzenlenen 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım' boyutunda kaldığı belirtilen kararda, sanıkların bu suçlardan mahkumiyetlerine karar verildiği bildirildi.