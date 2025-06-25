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Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davasında 13 Ay Sonra Gerekçeli Karar Açıklandı

Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davasında 13 Ay Sonra Gerekçeli Karar Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.06.2025 - 16:35

Kobani davasında, HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 36 sanık hakkında verilen hükmün 32 bin 630 sayfalık gerekçeli kararı, 13 ay sonra açıklandı.

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32 bin sayfalık gerekçeli karar: "6-8 Ekim olayları sırasında meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutulmadıkları bildirildi."

32 bin sayfalık gerekçeli karar: "6-8 Ekim olayları sırasında meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutulmadıkları bildirildi."

Davayı gören Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi hükmü 16 Mayıs 2024'te açıklamıştı. Sanıklardan 12'sinin beraatlarına hükmedilirken, eski Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş’a toplam 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay, diğer sanıklara ise çeşitli sürelerle hapis cezası verilmişti. Firari 72 sanığın dosyaları ise ayrılmıştı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, hükme ilişkin 32 bin 630 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. Kararda hüküm giyen sanıkların 6-8 Ekim olayları sırasında meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutulmadıkları bildirildi.

"Suç işlemeye tahrik" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"

"Suç işlemeye tahrik" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"

Dosyanın bir bütün halinde değerlendirilmesinde 6 Ekim 2014 tarihindeki MYK toplantısına katıldığı tespit edilen ve bu toplantıda alınan karar doğrultusunda halkı terör örgütünün amacına uygun olarak 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçuna uygun ortamı sağlamak için kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne tahrik eden sanıkların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 214/1 maddesinde düzenlenen 'suç işlemeye tahrik' suçuna sebebiyet verdiği ve 302/1 maddesinde düzenlenen 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım' boyutunda kaldığı belirtilen kararda, sanıkların bu suçlardan mahkumiyetlerine karar verildiği bildirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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