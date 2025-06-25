Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davasında 13 Ay Sonra Gerekçeli Karar Açıklandı
Kobani davasında, HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 36 sanık hakkında verilen hükmün 32 bin 630 sayfalık gerekçeli kararı, 13 ay sonra açıklandı.
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32 bin sayfalık gerekçeli karar: "6-8 Ekim olayları sırasında meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutulmadıkları bildirildi."
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"Suç işlemeye tahrik" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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