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Seçtiğin Şarkılara Göre Neden Yalnızsın?

Seçtiğin Şarkılara Göre Neden Yalnızsın?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.04.2024 - 19:32

Neden yalnız olduğunu düşünenlerden misin? Artık düşünmene gerek yok. 

Dost acı söyler diyor, bu sorunun cevabını sana biz veriyoruz.

Haydi teste!

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1. Öncelikle dinlemeyi tercih ettiğin müzik türünü öğrenelim!

2. Şöyle eğlenceli bir şarkı açmanı istesek aklına ilk kim gelir?

3. Biraz dertliyiz bu gece...Hangisini dinlersin?

4. Peki uzun bir araba yolculuğunda olmazsa olmaz dediğin şarkı hangisi?

5. Kimi dinlemeyi daha çok seviyorsun?

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6. Peki burada?

7. En sevdiğin düet kime ait?

7. En sevdiğin düet kime ait?

8. Yabancı bir aşk şarkısı seçmeni istesek?

9. Son olarak bir şarkı seç bakalım!

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Senin kriterlerin çok yüksek!

Senin kriterlerin çok yüksek!

Görüyoruz ki yalnız olmanın sebebi aslında sensin. Senin kriterlerin bir hayli yüksek. Sen kendisine değer veren, kendi isteklerine çok önem veren bir insansın. Haliyle karşısındakinin de sana saygılı davranmasını, seni sürekli el üstünde tutmasını istiyorsun. Sen hayata biraz toz pembe bakıyorsun. İlişkilerde tartışmaları sevmiyor, sorunlardan kaçıyorsun...Senin için her şey güllük gülistanlık olmalı. Fakat nerede öyle ilişki, nerede öyle insan? Bulursan bizlere de haber ver olur mu...Elbette her insan, sevmeye, sevilmeye, duyguların en güzeline layık. Sen de kalbinin bir sevgiyle sıcacık olmasını hakediyorsun. Ancak ilişkilerin uzun soluklu olması için biraz da fedakarlık gerekli biliyorsun...

Senin kalbini çok kırmışlar!

Ah ah... Senin kalbin çok kırılmış! İnsanlar sana neler yaptı böyle? Ne çektin sen şu insanlardan! Senin canın  o kadar çok yanmış ki artık birilerini tanımaya bile korkar hale gelmişsin. Senin yalnızlığının sebebi var aslında. Sen kimseyi istemiyorsun hayatında. Bir kez daha kırılmaktan korkuyorsun. Zar zor kendini iyileştirmiş, kendine bir düzen kurmuşsun. Haliyle kimsenin gelip de senin hayatını alt üst etmesini istemiyorsun...Fakat bu doğru değil! Sana beklediğin ilgiyi alakayı verecek, senin dertlerine ortak olacak birileri de çıkacak karşına. Karşına her seferinde yanlış kişiler çıkmış olsa da sen de sonunda doğru insanı bulacaksın. Senin gibi kalbi tertemiz, naif insanlar elbet aradıkları huzuru sonunda bulurlar!

Seni anlamıyorlar!

Günümüz ilişkileri ne kadar yüzeysel değil mi? Bir de gelip sana 'neden yalnızsın?' diye soruyorlardır kesin. 'Yok mu birileri?' deyip duruyorlardır. Sen istemiyorsun ki bir kere. Sen zamane ilişkilerinin yüzeyselliğinden oldukça uzaksın. Sen gerçek bir aşk istiyor, ayaklarını yerden kesecek duygular bekliyorsun. Hayatına giren kişi hakkında uzun uzun hayallere dalmak, onunla gelecek planları yapmak istiyorsun. Fakat gel gör ki insanlar seni anlamıyor. Seni geri kafalı olmakla suçluyorlar. Sen, hayatına giren kişinin öylesine bir insan olmasını değil, gerçekten hayatında yer edinecek birisi olmasını diliyorsun. Senin hayat bakış açın da bu zaten. Sen yaptığın işleri yüzeysel yapmaz, her işin detayına önem verirsin. Sevgini de, acını da, mutluluğunu da sonuna kadar yaşarsın...

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