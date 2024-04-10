Seçtiğin Şarkılara Göre Neden Yalnızsın?

Ah ah... Senin kalbin çok kırılmış! İnsanlar sana neler yaptı böyle? Ne çektin sen şu insanlardan! Senin canın o kadar çok yanmış ki artık birilerini tanımaya bile korkar hale gelmişsin. Senin yalnızlığının sebebi var aslında. Sen kimseyi istemiyorsun hayatında. Bir kez daha kırılmaktan korkuyorsun. Zar zor kendini iyileştirmiş, kendine bir düzen kurmuşsun. Haliyle kimsenin gelip de senin hayatını alt üst etmesini istemiyorsun...Fakat bu doğru değil! Sana beklediğin ilgiyi alakayı verecek, senin dertlerine ortak olacak birileri de çıkacak karşına. Karşına her seferinde yanlış kişiler çıkmış olsa da sen de sonunda doğru insanı bulacaksın. Senin gibi kalbi tertemiz, naif insanlar elbet aradıkları huzuru sonunda bulurlar!