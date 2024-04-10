Seçtiğin Şarkılara Göre Neden Yalnızsın?
Seçtiğin Şarkılara Göre Neden Yalnızsın?
Neden yalnız olduğunu düşünenlerden misin? Artık düşünmene gerek yok.
Dost acı söyler diyor, bu sorunun cevabını sana biz veriyoruz.
Haydi teste!
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1. Öncelikle dinlemeyi tercih ettiğin müzik türünü öğrenelim!
2. Şöyle eğlenceli bir şarkı açmanı istesek aklına ilk kim gelir?
3. Biraz dertliyiz bu gece...Hangisini dinlersin?
4. Peki uzun bir araba yolculuğunda olmazsa olmaz dediğin şarkı hangisi?
5. Kimi dinlemeyi daha çok seviyorsun?
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6. Peki burada?
7. En sevdiğin düet kime ait?
8. Yabancı bir aşk şarkısı seçmeni istesek?
9. Son olarak bir şarkı seç bakalım!
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