Seçtiğin Filmlere Göre Senin İçin İdeal Partnerin Karakterini Anlatıyoruz!
Seçtiğin Filmlere Göre Senin İçin İdeal Partnerin Karakterini Anlatıyoruz!
Seçtiğin ve sevdiğin filmler senin nasıl bir ilişki istediğinle alakalı çok şey anlatıyor. Bize inanmıyor musun? O zaman testi çöz, cevabı gör!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçerek başlayalım...
2. Haydi bakalım ilk filmimizle başlayalım!
3. Şimdi bu filmlerden birini seç!
4. Şimdi ise seninle bu filmlerden birini seçiyoruz!
5. Senin aşk hayatının vibe'ına en uygun olan hangisi?
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6. Bu filmlerden hangisi sana en iyi gelmişti?
7. Biraz daha sabret, sona yaklaştık...
8. Sonuncuyu da seçelim de sonuca geçelim artık!
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Sor bakalım bu filmleri izledinmi diye wjshsj
Senin aradığın partner, sana kendini her zaman prens/prenses gibi hissettirmeli!
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