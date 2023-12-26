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Seçtiğin Filmlere Göre Senin İçin İdeal Partnerin Karakterini Anlatıyoruz!

etiket Seçtiğin Filmlere Göre Senin İçin İdeal Partnerin Karakterini Anlatıyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 23:46

Seçtiğin ve sevdiğin filmler senin nasıl bir ilişki istediğinle alakalı çok şey anlatıyor. Bize inanmıyor musun? O zaman testi çöz, cevabı gör!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçerek başlayalım...

2. Haydi bakalım ilk filmimizle başlayalım!

3. Şimdi bu filmlerden birini seç!

4. Şimdi ise seninle bu filmlerden birini seçiyoruz!

5. Senin aşk hayatının vibe'ına en uygun olan hangisi?

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6. Bu filmlerden hangisi sana en iyi gelmişti?

7. Biraz daha sabret, sona yaklaştık...

8. Sonuncuyu da seçelim de sonuca geçelim artık!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Senin aradığın partner, sana kendini her zaman prens/prenses gibi hissettirmeli!

Sen ilişkideyken karşındaki kişinin her hareketine dikkat ediyorsun. Bu yüzden de seninle ilişki yaşayacak olan insanın ince düşünüşlü biri olması gerekiyor. E ince düşünüşlü bir insanla birlikte olmak demek de kendini ilişkideyken prens/prenses gibi hissetmek demek oluyor! Şunu da söylememiz gerek ki, sen en iyilerine layıksın…

Senin aradığın partner, hiçbir zaman sıkılmayacağın eğlenceli bir ilişki yaşatmalı!

Senin hayat felsefen tamamen eğlenmek üzerine kurulu. Bu yüzden de yaşayacağın ilişki kesinlikle seni sıkan, bunaltan veya rutine zorlayan bir yapıda olmamalı. Böylesine eğlenceli bir ilişki yaşamak için de eğlenceli bir partnere ihtiyacın var. Partnerin de senin gibi hayattan keyif almayı bilmeli. Şunu da söylememiz gerek ki, sen en iyilerine layıksın…

Senin aradığın partner, seninle birlikte her zaman başarıya koşan türden olmalı!

Senin için bu hayattaki en önemli şeylerden biri de başarı. Sen başarı odaklı biri olduğun için doğal olarak partnerinin de böyle biri olmasını istiyorsun. Bu yüzden senin partnerin hedeflerine odaklanmış ve onları gerçekleştirmek için çabalayan biri olmalı. Böyle bir partnere sahip olduğunda ona hayran olacağına şüphe yok. Şunu da söylememiz gerek ki, sen en iyilerine layıksın...

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leyla_1

Sor bakalım bu filmleri izledinmi diye wjshsj

Gizem Yenikler

Senin aradığın partner, sana kendini her zaman prens/prenses gibi hissettirmeli!

OZAN ÖZGÜR ÇAKIR

Senin aradığın partner, hiçbir zaman sıkılmayacağın eğlenceli bir ilişki yaşatmalı! Senin hayat felsefen tamamen eğlenmek üzerine kurulu. Bu yüzden de yaşay... Devamını Gör