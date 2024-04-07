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Seçimlerin Ardından Hem Enflasyon Hem Dolarla Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Seçimlerin Ardından Hem Enflasyon Hem Dolarla Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.04.2024 - 13:01

Seçimlerin bitmesiyle suçlu yine ekonomi oldu. Başrolde de Borsa'nın yer aldığı film gerilim tadında başlarken, haftayı Yeşilçam'ın Yaşar Usta tiradıyla bitirdi. Borsa ben büyüğüm derken, dolarda uzun zaman sonra gerileme olunca haftayı neşeyle bitirenler çoğunluktaydı. İşte timeline'ı ekonomi ve finansla şenlendirenler.

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Dolarla başlayalım.

Dolarla başlayalım.
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Komik ama başında "trajik" eki olan paylaşımlar da oldu.

Komik ama başında "trajik" eki olan paylaşımlar da oldu.
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Borsa'da her gün birbirinden ilginç.

Seçim dengelerinin etkilediği hisseler.

Erken bayram yaptılar.

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Kalabalık çıkınca endeks rahatladı.

Kalabalık çıkınca endeks rahatladı.
twitter.com

Galiba "dolar almayın" demek istedi.

Galiba "dolar almayın" demek istedi.
twitter.com

TÜİK'in kasabı nerede acaba?

Bazı günler karışıyor tabi.

Bazı günler karışıyor tabi.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere.

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