Seçimlerin Ardından Hem Enflasyon Hem Dolarla Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Seçimlerin bitmesiyle suçlu yine ekonomi oldu. Başrolde de Borsa'nın yer aldığı film gerilim tadında başlarken, haftayı Yeşilçam'ın Yaşar Usta tiradıyla bitirdi. Borsa ben büyüğüm derken, dolarda uzun zaman sonra gerileme olunca haftayı neşeyle bitirenler çoğunluktaydı. İşte timeline'ı ekonomi ve finansla şenlendirenler.