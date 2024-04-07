Seçimlerin Ardından Hem Enflasyon Hem Dolarla Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Seçimlerin Ardından Hem Enflasyon Hem Dolarla Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Seçimlerin bitmesiyle suçlu yine ekonomi oldu. Başrolde de Borsa'nın yer aldığı film gerilim tadında başlarken, haftayı Yeşilçam'ın Yaşar Usta tiradıyla bitirdi. Borsa ben büyüğüm derken, dolarda uzun zaman sonra gerileme olunca haftayı neşeyle bitirenler çoğunluktaydı. İşte timeline'ı ekonomi ve finansla şenlendirenler.
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Dolarla başlayalım.
Komik ama başında "trajik" eki olan paylaşımlar da oldu.
Borsa'da her gün birbirinden ilginç.
Seçim dengelerinin etkilediği hisseler.
Erken bayram yaptılar.
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Kalabalık çıkınca endeks rahatladı.
Galiba "dolar almayın" demek istedi.
TÜİK'in kasabı nerede acaba?
Bazı günler karışıyor tabi.
Haftaya görüşmek üzere.
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