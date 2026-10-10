Seçimin İç Dünyanı Ele Veriyor: Hangi Sandalyeye Otururdun?
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Toplantı Masasında Hangi Sandalyeyi Seçerdin? 🪑
Doğru ya da yanlış cevabın olmadığı bu psikolojik testte, tek yapman gereken hayalindeki toplantı odasına girip aklına gelen ilk sandalyeyi seçmek. Masanın başında patron oturuyor, geri kalan sandalyeler ise boş; patrona yakın mı, uzak mı, kapıya yakın mı oturacağın, senin hakkında şaşırtıcı ipuçları veriyor.
Aşağıdaki masada dilediğin sandalyeye dokun ve seçiminin iç dünyan hakkında neler söylediğini öğren!
Çok düşünme, ilk içgüdün ne diyorsa onu seç! 🪑
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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