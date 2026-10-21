Seçimin İç Dünyanı Ele Veriyor: Hangi Eşyandan Vazgeçerdin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hangi Eşyandan Vazgeçerdin? 🛌
Doğru ya da yanlış cevabın olmadığı bu psikolojik testte, tek yapman gereken odadaki eşyalardan hayatından tamamen çıkarabileceğin birini seçmek. Telefondan tuvalet kağıdına, kulaklıktan yorgana kadar gündelik hayatımızın vazgeçilmezleri arasından hangisini gözünü kırpmadan bırakabileceğin, senin hakkında şaşırtıcı ipuçları veriyor.
Aşağıdaki odada gözüne çarpan bir eşyaya dokun ve seçiminin kişiliğin hakkında neler söylediğini öğren!
Çok düşünme, ilk içgüdün ne diyorsa onu seç! 🛌
Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın