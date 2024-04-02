Seçimi Kaybeden Sancaktepe Belediyesi'nin İftar Çadırını Açmadığı İddia Edildi

AKP'li Belediye Başkanının "Ondan Çoban Bile Olmaz" Dediği Emrullah Akpunar Seçimi Kazanınca Kepenekle Gezdi

Cem Küçük Ak Parti'nin Mağlubiyetinin Nedenini Açıkladı

Seçimde Bir Yahudi Oyunu Olduğunu Söyleyen Ak Partili Bir Kadın Seçimin İptal Edilmesini İstedi

Kendini 'Mesih' İlan Eden Hasan Mezarcı, Paskalya Bayramını ve 31 Mart Seçim Sonuçlarını Kutladı

Trabzon'un Merkez İlçesi Ortahisar'ı CHP'nin Kazanması ile Vatandaşlar Horon Teperek Kutlama Yaptı

Seçimin Sonuçlanmasının Ardından Ekrem İmamoğlu'nun Süleyman Çakır'lı İstanbul Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu

Mansur Yavaş’ın Büyük Farkla Kazandığı Zaferi “Bana Yardım İçin Gönderildin” Şarkısıyla Kutlandı