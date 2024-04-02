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Seçimi Kaybeden Sancaktepe Belediyesi'nin İftar Çadırını Açmadığı İddia Edildi

Seçimi Kaybeden Sancaktepe Belediyesi'nin İftar Çadırını Açmadığı İddia Edildi

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 09:43

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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un birçok ilçesi AK Parti'den CHP'ye geçti. CHP'ye geçen ilçelerden birisi de Sancaktepe'ydi.

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Seçim gününe kadar düzenli bir şekilde açılan ve vatandaşlara hizmet veren iftar çadırının seçimin kaybedilmesinin ardından açılmadığı iddia edildi.

Seçim gününe kadar düzenli bir şekilde açılan ve vatandaşlara hizmet veren iftar çadırının seçimin kaybedilmesinin ardından açılmadığı iddia edildi.

31 Mart seçimlerinde, Sancaktepe'de belediye AK Partili Şeyma Döğücü'den CHP'li Alper Yeğin'e geçti.

Medyascope'dan Gülseven Özkan'ın iftar çadırına giderek yaptığı röportajda vatandaşlar, "Oylar bitti, çadır gitti. Geri dönenler oldu, henüz devir teslim töreni olmadı, devam ettirebilirlerdi" dediler.

Medyascope'dan Gülseven Özkan'ın iftar çadırına giderek yaptığı röportajda vatandaşlar, "Oylar bitti, çadır gitti. Geri dönenler oldu, henüz devir teslim töreni olmadı, devam ettirebilirlerdi" dediler.

İşte Medyascope'un o haberi: 👇

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Kzlt

Menfaat bitti rant bitti öküz öldü ortaklık bitti. Avantasız su vermezler oy yoksa hizmette yok.

Mete Tunga

İftar Çadırını açmayıp kazanan yeni CHPli başkanı hedef gösterecektir.

azattiq

Başkan açıkça bize oy vermeyen bok yesin demiş :D