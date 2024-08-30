Seçeceğin Otel Odalarına Göre Cinsel Yaşamında Yapman Gereken Değişikliği Söylüyoruz!
Seçeceğin Otel Odalarına Göre Cinsel Yaşamında Yapman Gereken Değişikliği Söylüyoruz!
Özel bir an yaşamak için nasıl bir otel odası tercih ederdin? Seçimini bizimle paylaş, cinsel hayatında yapman gereken değişikliği söyleyelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim 🙃
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2. Önce şunu öğrenelim, yaz tatilini mi seversin yoksa kış mı?
3. Otel seçerken en çok neye dikkat edersin?
4. Otel rezervasyonu yaparken seçimini ne belirler?
5. Çiftler için hazırlanan romantik otel odaları hakkında ne düşünüyorsun?
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