Schengen Vizesinde Neler Oluyor? Süreler Uzatıldı, Şartlar Sertleşti
Schengen Vizesinde Neler Oluyor? Süreler Uzatıldı, Şartlar Sertleşti
Avrupa Birliği ülkeleri, Türk vatandaşlarına yönelik vize düzenlemelerinde önemli değişiklikler yaparak durumu daha da sıkılaştırdı. Almanya, vizeleri reddedilen kişilerin itiraz haklarını 30 Haziran 2025’e kadar askıya alınırken vize başvuruları 8 aya kadar uzatıldı.
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Türkiye'den Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine yapılan vize başvuruları hızla artarken, vize şartları daha da sertleştirildi.
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Süreler uzatıldı ve itiraz hakkı tamamen ortadan kaldırıldı. 2019'dan bu yana vize başvurularındaki ret oranları Almanya'da yüzde 26.5'e ulaştı, bu oran vize işlemleri sonuçlanmayanları kapsamıyor.
Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, Almanya ise vizeleri reddedilen kişilerin itirazlarına 30 Haziran 2025'e kadar yanıt vermeyeceğini açıkladı. İtiraz sürecinin yanı sıra, vize işlemleri bekletiliyor ve reddedilen vizelerle ilgili dava açmak, gerekli sürelerin kaçırılması nedeniyle oldukça zor bir hale geliyor.
Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'na rağmen, Türk vatandaşlarına vizeyi kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırmış durumda.
Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilileri, Türk vatandaşlarına vize verilmesinin sınırsız bir göç dalgası yaratabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle, Diplomatlar tarafından, 'Türklere vizeyi kolaylaştırırsak Avrupa'da kimse kalmaz. Herkes Avrupa'ya gitmek ister' şeklinde yorumlar yapılıyor.
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