Schengen Vizesinde Neler Oluyor? Süreler Uzatıldı, Şartlar Sertleşti

Avrupa Birliği ülkeleri, Türk vatandaşlarına yönelik vize düzenlemelerinde önemli değişiklikler yaparak durumu daha da sıkılaştırdı. Almanya, vizeleri reddedilen kişilerin itiraz haklarını 30 Haziran 2025’e kadar askıya alınırken vize başvuruları 8 aya kadar uzatıldı.