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Şaşırıp Kalacaksınız! Bir Grup Genç, Metronun Ortasında Çiğköfte Yoğurup Yolculara İkram Etti

Şaşırıp Kalacaksınız! Bir Grup Genç, Metronun Ortasında Çiğköfte Yoğurup Yolculara İkram Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 11:43

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Toplu taşımada yaşanan ilginç bir olay gündem oldu. Bir grup genç, metro hareket halindeyken çiğköfte yoğurup diğer yolculara ikram etti.

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"Urfalıyam Ezelden" şakısı eşliğinde çiğköfte yoğuran genç, diğer yolcuların şaşkınlıklarına sebep oldu.

"Urfalıyam Ezelden" şakısı eşliğinde çiğköfte yoğuran genç, diğer yolcuların şaşkınlıklarına sebep oldu.

Genç, çiğköfteyi sadece yoğurmakla kalmayıp kendi arkadaşlarına ve diğer yolculara da ikram etti.

Genç, çiğköfteyi sadece yoğurmakla kalmayıp kendi arkadaşlarına ve diğer yolculara da ikram etti.

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