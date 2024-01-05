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Sarıkamış Şehitleri Anısına Yapılan Buzdan Heykeller Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sarıkamış Şehitleri Anısına Yapılan Buzdan Heykeller Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.01.2024 - 18:36

Sarıkamış Harekatı'nda hastalık ve soğuktan dolayı şehit olan askerlerimiz her yıl Kars'ta anılıyor. Halk da bu anma etkinliklerine yoğun katılım göstererek şahitlerini yadediyor. Her sene olduğu gibi anma etkinlikleri kapsamında buzdan heykeller yapıldı. Ancak beğenenler kadar kafasında soru işareti oluşanlar da oldu.

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Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın işgal ettiği toprakları kurtarmak için bir harekat düzenlemiş. Bu harekatın ismi de Sarıkamış Harekatı olarak kayıtlara geçmişti.

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın işgal ettiği toprakları kurtarmak için bir harekat düzenlemiş. Bu harekatın ismi de Sarıkamış Harekatı olarak kayıtlara geçmişti.

Teçhizat yetersizliği, taktiksel sorunlar ve hava şartları nedeniyle 60 bini donarak olmak üzere 78 bin askerimiz şehit olmuştu. Türk Tarihi'nin en acı olaylarından biri olan Sarıkamış bu nedenle her yıl anılıyor.

Her yıl harekatta şehit olan askerlerimizi anmak için yapılan buzdan heykeller için geçtiğimiz ay çalışma başladı.

Her yıl harekatta şehit olan askerlerimizi anmak için yapılan buzdan heykeller için geçtiğimiz ay çalışma başladı.

Buzdan heykeller 109. Yıl anma etkinliklerine yetiştirildi.

Buzdan heykeller 109. Yıl anma etkinliklerine yetiştirildi.

Ancak heykeller tartışmalara neden oldu.

Ancak heykeller tartışmalara neden oldu.
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Askerlerin donarak hayatını kaybetmesinin buzdan heykellerle resmedilmesine itirazı olanlar vardı.

Askerlerin donarak hayatını kaybetmesinin buzdan heykellerle resmedilmesine itirazı olanlar vardı.
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Eseri başarılı bulan da oldu.👇

Eseri başarılı bulan da oldu.👇
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