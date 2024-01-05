Sarıkamış Şehitleri Anısına Yapılan Buzdan Heykeller Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sarıkamış Harekatı'nda hastalık ve soğuktan dolayı şehit olan askerlerimiz her yıl Kars'ta anılıyor. Halk da bu anma etkinliklerine yoğun katılım göstererek şahitlerini yadediyor. Her sene olduğu gibi anma etkinlikleri kapsamında buzdan heykeller yapıldı. Ancak beğenenler kadar kafasında soru işareti oluşanlar da oldu.