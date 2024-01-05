Sarıkamış Şehitleri Anısına Yapılan Buzdan Heykeller Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Sarıkamış Şehitleri Anısına Yapılan Buzdan Heykeller Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Sarıkamış Harekatı'nda hastalık ve soğuktan dolayı şehit olan askerlerimiz her yıl Kars'ta anılıyor. Halk da bu anma etkinliklerine yoğun katılım göstererek şahitlerini yadediyor. Her sene olduğu gibi anma etkinlikleri kapsamında buzdan heykeller yapıldı. Ancak beğenenler kadar kafasında soru işareti oluşanlar da oldu.
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Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın işgal ettiği toprakları kurtarmak için bir harekat düzenlemiş. Bu harekatın ismi de Sarıkamış Harekatı olarak kayıtlara geçmişti.
Her yıl harekatta şehit olan askerlerimizi anmak için yapılan buzdan heykeller için geçtiğimiz ay çalışma başladı.
Buzdan heykeller 109. Yıl anma etkinliklerine yetiştirildi.
Ancak heykeller tartışmalara neden oldu.
Askerlerin donarak hayatını kaybetmesinin buzdan heykellerle resmedilmesine itirazı olanlar vardı.
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Eseri başarılı bulan da oldu.👇
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