Saraçoğlu Rüzgara Karşı Mücadele Etti, Mola Barbunya Ayıkladı: 14 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Saraçoğlu Rüzgara Karşı Mücadele Etti, Mola Barbunya Ayıkladı: 14 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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İrem Derici, 20'lik diş ağrısıyla uğraştı!
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Berfu Yenenler, arkadaşlarıyla okeye düştü.
Afra Saraçoğlu rüzgarla mücadele etti.
Yasemin Şefkatli, market kombinini paylaştı.
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Çağla Şıkel, oğluyla kürek çekti.
Cemal Can Canseven, New York'un tadını çıkardı.
Arzu Sabancı, takipçilerinin kandilini kutladı.
Ezgi Mola, barbunya ayıkladı.
Enis Arıkan, Afife izlemeye gitti.
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Şebnem Bozoklu, Netflix'e düştü.
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