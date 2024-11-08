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Şanlıurfa’da Tacizci Doktor Skandalı: Kadın Hasta Telefonu ile Kaydetti

Şanlıurfa’da Tacizci Doktor Skandalı: Kadın Hasta Telefonu ile Kaydetti

Şanlıurfa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.11.2024 - 10:36

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan devlet hastanesinde skandal bir olay yaşandı. Hastanede dahiliye doktoru olarak çalışan H.F.V., tedavi için gelen hastasını taciz etti. 25 yaşındaki kadın hasta, ikinci gelişinde cep telefonu ile yaşananları kaydetti. Ortaya çıkan taciz görüntüleri sonrasında gözaltına alınan doktor tutuklandı.

İşte Suruç Devlet Hastanesi’nde yaşanan taciz skandalının detayları

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Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ.'yi taciz etti.

Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ.'yi taciz etti.

Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı. L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu.

Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı. L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

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