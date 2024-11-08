Şanlıurfa’da Tacizci Doktor Skandalı: Kadın Hasta Telefonu ile Kaydetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan devlet hastanesinde skandal bir olay yaşandı. Hastanede dahiliye doktoru olarak çalışan H.F.V., tedavi için gelen hastasını taciz etti. 25 yaşındaki kadın hasta, ikinci gelişinde cep telefonu ile yaşananları kaydetti. Ortaya çıkan taciz görüntüleri sonrasında gözaltına alınan doktor tutuklandı.

İşte Suruç Devlet Hastanesi’nde yaşanan taciz skandalının detayları