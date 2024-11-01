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Sosyal Medyada Yayın Yaparken Tüm Bilgilerine Sahip Biri Tarafından Taciz Edilen Kadın O Anları Anlattı

Sosyal Medyada Yayın Yaparken Tüm Bilgilerine Sahip Biri Tarafından Taciz Edilen Kadın O Anları Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.11.2024 - 16:08

@keziyban adlı TikTok hesabından başına gelen taciz olayını anlatan kadın, hemcinslerini uyarmak istedi. İki yıl önce sosyal medya hesabından açtığı yayında tanımadığı bir kişinin kendi doğum tarihiyle yayına yazdığını ardından ise “Baban biliyor mu” diyerek tehdit ettiğini anlattı.

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Yayın esnasında telefonundan arayarak taciz etmeye devam eden kişi, kadının babasını arayarak kendini erkek arkadaşı olarak tanıtmıştı.

Yayın esnasında telefonundan arayarak taciz etmeye devam eden kişi, kadının babasını arayarak kendini erkek arkadaşı olarak tanıtmıştı.

Kadın bu kişiyi tanımadıklarını ve bilgilerinin nasıl onda olduğunu anlamadığını ifade etmekle birlikte şikayetçi olduğunu ve iki yıl sonunda sonuçlandığını da sözlerine ekledi.

Kadın bu kişiyi tanımadıklarını ve bilgilerinin nasıl onda olduğunu anlamadığını ifade etmekle birlikte şikayetçi olduğunu ve iki yıl sonunda sonuçlandığını da sözlerine ekledi.

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