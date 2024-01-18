Sandık Kokusu'ndaki Tartışmalı Sahneden Hakan-Turabi Kavgasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Sandık Kokusu'ndaki Tartışmalı Sahneden Hakan-Turabi Kavgasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
18 Ocak Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star'ın en ikonik, en eğlenceli karakterlerinin başında gelen Seda Aktuğlu, yarışmaya renk katmaya devam ediyor. Bu kez öfkesine tanık olduğumuz Seda "Keşke hep sinirlense" diye düşündürdü doğrusu. Gelin bakalım bu kez neler yapmış?
Survivor'da Kırmızı Takım'da mücadele veren Turabi ve Ersin birlikte parkura çıktı. Turabi'nin gözleri kapalı olan Ersin'i ilerletme tarzı güldürdü.
Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi ilgi çekici senaryosuyla ekran yolculuğuna devam ederken, dizideki Irmak karakterinin annesi Filiz'in eşiyle ilişki yaşaması izleyicileri dumura uğrattı.
Yalı Çapkını'nın kötü karakterlerinden biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu hakkında yıllar önce hepimizin denk geldiği fakat farkına varmadığımız bir detay ortaya çıktı.
Star Tv ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programının en bilinen isimlerinden Sümeyye Akıncı ve Mustafa Akıncı çifti sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Programdan kovulduklarını iddia eden ikilinin iddiaları da gündem yarattı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisinin başrolü Salih Bademci, dizinin resmi hesabına yaptığı yorumla ortalığı karıştırdı. Dizinin senaryosuyla ilgili "The Walking Dead" benzetmesi yapan Bademci'nin bu hareketi üzerine Dilek Taşı, Bademci'yi takipten çıktı.
Ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor, bu yıl All Star konsepti ile seyirci karşısına çıkıyor. 1 Ocak'ta başlayan yarışmanın son günlerde dikkat çeken detaylarından bir tanesi de Yaman'ın üstüne fazla gidiliyor olması. Yaman'ın dayanamayıp gözyaşlarına boğulmasının ardından sosyal medyada seyirciler resmen ayaklandı.
Ekranların fenomen yaratan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dur durak bilmezken, Birsen Altuntaş diziyle ilgili merak edilen çoğu soruya yanıt verdi.
Son dönemlerde ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinin ikonik karakterlerinden "Pembe"ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Yurt dışına giden ünlü oyuncunun "Pinko" yazısı önündeki esprili paylaşımı diziseverlerin ilgisini çekti.
Kavganın eksik olmadığı Survivor 2024'te sular bir türlü durulmak bilmezken, neredeyse her bölüm yarışmacılar arasındaki tartışmalar devam ediyor. Buna son dahil olan da Hakan ve Turabi arasındaki "senin yerin, benim yerim" tartışması oldu.
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FOX TV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın başrolü paylaştığı Şahane Hayatım'ın ilk senaristi herkesi çok şaşırtacak. Daha önce ekranlarda gördüğümüz senaristi kimse fark edemedi.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2024 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Kaosun bir an bile dinlediği heyecan dolu yarışmada bu sefer yarışmacılar diğer ülkedeki eşleri birbirine girdi. Merve Aydın ve Seda Ocak'ın eşleri sosyal medya üzerinden atıştı.
Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'ne katılan TikTok fenomeni Yüsra Sönmez, yarışmanın bilinmeyenlerini TikTok'ta anlattı.
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