Sandığın Kadar Korkunç Bir Şey Olmadığını Söyleyelim! HIV+ Nedir?
HIV+ hakkında hepimiz illa bir şeyler duyduk... Bazıları çok iç açıcı bazıları ise çok iç karartıcı. Aslında HIV+ için söylenenler çok ama tam olarak doğru bilgileri biliyor musun? İşte bu içeriğimizde efsaneleri bir kenara bırakıp aslında erken teşhis ve tedavi ile HIV+ olmak nedir, etkileri neler olur ve nasıl başa çıkılır onu anlatıyoruz. Hazırsan hadi başlayalım!
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Öncelikle HIV nedir, onu tanıyarak başlayalım! HIV bir diğer ismiyle Human Immunodeficiency Virus, bağışıklık sistemine saldıran bir virüstür.
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HIV+, HIV taşıyıcısı olduğun anlamına gelir, ancak bu AIDS olduğun anlamına gelmez.
Tedavi edilmediğinde AIDS aşamasına geçebilir.
HIV sadece cinsel yolla bulaşmaz.
HIV sadece test yolu ile öğrenilir, o yüzden erken teşhis için düzenli test yaptırmak önemlidir.
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HIV tedavisinde antiretroviral terapiler tercih edilir.
Tedaviyle viral yük bulaşmayacağı seviyeye indirilebilir.
HIV+ olan bireylerin de sağlıklı çocukları olabilir.
HIV sosyal hayatı sınırlamaz.
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