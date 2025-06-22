Sandığın Kadar Korkunç Bir Şey Olmadığını Söyleyelim! HIV+ Nedir?

HIV+ hakkında hepimiz illa bir şeyler duyduk... Bazıları çok iç açıcı bazıları ise çok iç karartıcı. Aslında HIV+ için söylenenler çok ama tam olarak doğru bilgileri biliyor musun? İşte bu içeriğimizde efsaneleri bir kenara bırakıp aslında erken teşhis ve tedavi ile HIV+ olmak nedir, etkileri neler olur ve nasıl başa çıkılır onu anlatıyoruz. Hazırsan hadi başlayalım!