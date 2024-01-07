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Türk Sanat Müziğinin Ustası Yüksel Uzel Hayatını Kaybetti: Cenazesi Güney Afrika'dan Getirilecek

Türk Sanat Müziğinin Ustası Yüksel Uzel Hayatını Kaybetti: Cenazesi Güney Afrika'dan Getirilecek

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 16:20

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, bu sabah hayatını kaybetti. Uzun süredir Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşayan Uzel'in cenazesi yarın akşam İstanbul'a getirilecek.

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Türk Sanat Müziği'nin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Yüksel Uzel'den herkesi üzen bir haber geldi.

Türk Sanat Müziği'nin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Yüksel Uzel'den herkesi üzen bir haber geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşayan Yüksel Uzel, bu sabah hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşayan Yüksel Uzel, bu sabah hayatını kaybetti.

73 yaşındaki ünlü sanatçı bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

73 yaşındaki ünlü sanatçı bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

1997'de geçirdiği beyin kanamasından sonra uzun süre tedavi gören Uzel, iyileştikten sonra sahneleri bırakarak Johannesburg'a yerleşti.

1997'de geçirdiği beyin kanamasından sonra uzun süre tedavi gören Uzel, iyileştikten sonra sahneleri bırakarak Johannesburg'a yerleşti.

Yüksel Uzel'in kızı Arzu Uzel, annesinin cenazesinin yarın İstanbul'a getirileceğini söyledi.

Yüksel Uzel'in kızı Arzu Uzel, annesinin cenazesinin yarın İstanbul'a getirileceğini söyledi.
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Arzu Uzel, "Annem, bu sabah erken hakka yürüdü. Yarın gece (Pazartesi) İstanbul'a yola çıkacağız. Cenaze namazını, salı günü ikindi namazına müteakip planlıyoruz." dedi.

Arzu Uzel, "Annem, bu sabah erken hakka yürüdü. Yarın gece (Pazartesi) İstanbul'a yola çıkacağız. Cenaze namazını, salı günü ikindi namazına müteakip planlıyoruz." dedi.
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