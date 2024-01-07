Türk Sanat Müziğinin Ustası Yüksel Uzel Hayatını Kaybetti: Cenazesi Güney Afrika'dan Getirilecek
Türk Sanat Müziğinin Ustası Yüksel Uzel Hayatını Kaybetti: Cenazesi Güney Afrika'dan Getirilecek
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Türk Sanat Müziği'nin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Yüksel Uzel'den herkesi üzen bir haber geldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşayan Yüksel Uzel, bu sabah hayatını kaybetti.
73 yaşındaki ünlü sanatçı bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
1997'de geçirdiği beyin kanamasından sonra uzun süre tedavi gören Uzel, iyileştikten sonra sahneleri bırakarak Johannesburg'a yerleşti.
Yüksel Uzel'in kızı Arzu Uzel, annesinin cenazesinin yarın İstanbul'a getirileceğini söyledi.
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Arzu Uzel, "Annem, bu sabah erken hakka yürüdü. Yarın gece (Pazartesi) İstanbul'a yola çıkacağız. Cenaze namazını, salı günü ikindi namazına müteakip planlıyoruz." dedi.
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