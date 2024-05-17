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Sana En Çok Yakışacak Saç Modeli Hangisi?

Sana En Çok Yakışacak Saç Modeli Hangisi?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
17.05.2024 - 17:20

Şimdi hem seni hem de saçlarını tanıyarak ihtiyacın olan ve karakterini en güzel yansıtacak olan değişimi sana bu testin sonunda vereceğiz! Hazırsan hemen teste başla!

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1. İlk olarak yaşını öğrenmek istiyoruz!

2. Peki ya cinsiyetin?

3. Şimdi seni tanıyacağız! Ama elbette tarzını: Mesela bu tırnaklardan hangisi senin tırnakların olabilir?

4. Bir de kıyafetlerine bakalım: Bu kıyafetlerden hangisini günlük hayatında giymen daha olası?

5. Ama tabii ayakkabılarına bakmadan tarzını anlayamayız değil mi! Bu ayakkabılardan hangisi tam senlik?

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6. Hadi bir de makyajını seç o zaman!

7. Hadi şimdi saçlarına geçelim, asıl konumuz o sonuçta! Saçlarının şu an neyinden memnun değilsin?

8. Saçların için bu cümlelerden hangisini senin ağzından duymamız daha olası?

9. Son olarak, saçlarını marjinal bir renge boyatır mısın?

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Kısacık ve masmavi saçlar!

Kısacık ve masmavi saçlar!

Senin son derece sıra dışı bir kişiliğin var! Bu yüzden kısacık ve masmavi saçlar sana muhteşem bir duruş kazandırabilir. Bir kere asla sıkıcı bir insan değilsin; her daim ilginç fikirler ve eğlenceli hikayelerle ortalıkta dolaşıyorsun. Dahası, oldukça öyle bir havan var ki 'Benzemez kimse sana!' demeden duramıyoruz şu an. Çekiciliğine çekicilik katmak istiyorsan bize kulak ver deriz, sana çok yakışacağına eminiz!

Küt ve siyah saçlar!

Küt ve siyah saçlar!

Sen bir kere çok disiplinli bir insansın. Sorumsuzluğa, dağınıklığa ve tembelliğe asla tahammülün yok. Dahası, herkesle çok çabuk samimi olmayı sevmezsin; duvarların vardır önce aşılması gereken. İşte tam da bu yüzden senin bu sert, kendine güvenli tavrına birazcık daha karizma ve çekicilik katmak için bizce en saçlarını küt kestirip siyaha boyatmalısın! Duruşuna duruş katmak için bizi dinle deriz!

Omuzlarda ve sıcak bakır saçlar!

Omuzlarda ve sıcak bakır saçlar!

Sen var ya, kesinlikle yer yüzüne gelmiş en sıcak ve en sevgi dolu insanlarından birisin. İnsanın seni görünce adeta içi ısınıyor, sana sarılası geliyor. İşte tam da bu yüzden senin bu samimi ve sıcak havana daha da sıcaklık katmak için saçlarını bakıra boyatmanı ve omuzlarında kestirmeni tavsiye ederiz! Sana çok yakışacağına eminiz bu modelin!

Upuzun ve alev gibi kızıl saçlar!

Upuzun ve alev gibi kızıl saçlar!

Bu ne endam, bu ne alım, bu ne çekicilik! Gerçekten seninle tanışıp da senden etkilenmemek imkansız! Öyle bir tavrın, öyle bir duruşun ve çekiciliğin var ki insanın aklını başından alıyorsun resmen! İşte tam da bu yüzden senin bu tutkulu kişiliğin, insanın başını döndüren çekiciliğine en çok yakışacak saç modeli bu! Upuzun, alev gibi omuzlarından dökülen kızıl saçlar! Saçlarını hemen bu şekilde yaptırdın mı kalbini kıramayacağın hiçbir erkek kalmaz eminiz!

Orta boy dalgalı ve sarı saçlar!

Orta boy dalgalı ve sarı saçlar!

Sen gerçekten görüp görebileceğimiz en hareketli, sevimli ve neşe dolu insanlardan birisin! İnsanın senin yanında içine bir neşe ve enerji doluyor adeta. Kendindeki enerjiyi etrafına da bir güneş gibi yayıyorsun yani! İşte tam da bu yüzden bizce senin bu hareketli ve neşeli karakterine en çok yakışacak model, omuzlarda dalgalı ve sapsarı saçlar! Bizce bu saç modeli ile havana hava katabilirsin!

Asimetrik ve rengarenk saçlar!

Asimetrik ve rengarenk saçlar!

'Alışılmadık', 'marjinal' ve 'aykırı' kelimelerinin somut bir karşılığı olsaydı bu kesinlikle sen olurdun! Çünkü sen gerçekten her halinle böylesin; adeta buraya ait değil gibi, farklı galaksilerden gelmiş gibisin! Bu yüzden de sana uygun olan saç modeli de kesinlikle sıradanlıktan alabildiğince uzak ve ilgi çekici olmalı! Bunun için asimetrik bir şekilde kesinlik rengarenk saçların sana inanılmaz yakışacağını düşünüyoruz!

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