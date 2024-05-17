Sana En Çok Yakışacak Saç Modeli Hangisi?
Sana En Çok Yakışacak Saç Modeli Hangisi?
Şimdi hem seni hem de saçlarını tanıyarak ihtiyacın olan ve karakterini en güzel yansıtacak olan değişimi sana bu testin sonunda vereceğiz! Hazırsan hemen teste başla!
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1. İlk olarak yaşını öğrenmek istiyoruz!
2. Peki ya cinsiyetin?
3. Şimdi seni tanıyacağız! Ama elbette tarzını: Mesela bu tırnaklardan hangisi senin tırnakların olabilir?
4. Bir de kıyafetlerine bakalım: Bu kıyafetlerden hangisini günlük hayatında giymen daha olası?
5. Ama tabii ayakkabılarına bakmadan tarzını anlayamayız değil mi! Bu ayakkabılardan hangisi tam senlik?
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6. Hadi bir de makyajını seç o zaman!
7. Hadi şimdi saçlarına geçelim, asıl konumuz o sonuçta! Saçlarının şu an neyinden memnun değilsin?
8. Saçların için bu cümlelerden hangisini senin ağzından duymamız daha olası?
9. Son olarak, saçlarını marjinal bir renge boyatır mısın?
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