Salim Taşçı Kimdir, Neden Vefat Etti? Salim Taşçı'nın Gazetecilik Kariyeri ve Eserleri
Salim Taşçı Kimdir, Neden Vefat Etti? Salim Taşçı'nın Gazetecilik Kariyeri ve Eserleri
Gazeteci yazar Salim Taşçı vefat etti. Tanınmış gazetecinin vefatının ardından sinemaya uyarlanan senaryoları ve kitapları merak konusu oldu. Türkiye'de ilk banka satışını gerçekleştiren emlakçı olarak da tanınan Salim Taşçı'nın kim olduğu da aranıyor. Peki, Salim Taşçı kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etti?
İşte, detaylar...
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Salim Taşçı Kimdir?
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Salim Taşçı'nın Gazetecilik Kariyeri
Türkiye'de ilk banka satışını gerçekleştiren isim olarak da anılan Salim Taşçı, emlak sektöründe de yer aldı.
Salim Taşçı'nın Kitapları
Salim Taşçı Vefat mı Etti? Neden Öldü?
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