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Salim Taşçı Kimdir, Neden Vefat Etti? Salim Taşçı'nın Gazetecilik Kariyeri ve Eserleri

Salim Taşçı Kimdir, Neden Vefat Etti? Salim Taşçı'nın Gazetecilik Kariyeri ve Eserleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 11:12

Gazeteci yazar Salim Taşçı vefat etti. Tanınmış gazetecinin vefatının ardından sinemaya uyarlanan senaryoları ve kitapları merak konusu oldu. Türkiye'de ilk banka satışını gerçekleştiren emlakçı olarak da tanınan Salim Taşçı'nın kim olduğu da aranıyor. Peki, Salim Taşçı kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etti? 

İşte, detaylar...

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Salim Taşçı Kimdir?

Salim Taşçı Kimdir?

Salim Taşçı, 1945 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Yozgat'ta başlayan Taşçı, ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Gazeteciliğe ise henüz öğrencilik yıllarında başladı.

Salim Taşçı'nın Gazetecilik Kariyeri

Salim Taşçı'nın Gazetecilik Kariyeri

Salim Taşçı, gazetecilik kariyerinde Yozgat ve Sorgun Posta gazetesinde haftalık köşe yazıları kaleme aldı. Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetesinde çalışan Taşçı, 1981 yılına gelindiğinde Sancak gazetesinin sahibi oldu. 

Gazeteci ve yazar kimliği ile tanıdığımız Salim Taşçı, Ankara Spor Kulübü'nde futbol da oynadı. Ayrıca boks da ilgi alanları arasındaydı.

Türkiye'de ilk banka satışını gerçekleştiren isim olarak da anılan Salim Taşçı, emlak sektöründe de yer aldı.

Türkiye'de ilk banka satışını gerçekleştiren isim olarak da anılan Salim Taşçı, emlak sektöründe de yer aldı.

Emlak sektöründe elde ettiği bu başarıyı 2001 yılında 'Bankayı Portakal Gibi Sattım' kitabıyla kaleme aldı. Taşçı, Türkiye'nin pek çok farklı yerinde hatıra ormanlarına oluşturma projelerine imza attı. Ayrıca şiir kitabından elde ettiği geliri depremzedelere bağışladı.

Salim Taşçı'nın Kitapları

Salim Taşçı'nın Kitapları

Salim Taşçı'nın 'Hakan Kral' adıyla yazdığı bazı hikaye ve senaryolar, sinemaya uyarlandı. Taşçı'nın kaleme aldığı, 'Allı Gelin', 'Eşkiya’nın Oğlu', 'Şehirde Kan Vardı', 'Vukuat Yok' ve 'Perişan Gız' beyaz perdede karşımıza çıktı. 

Bazı kitaplarına Salim Halid Bozoklu ismi ile imza atan Salim Taşçı'nın yazdığı kitaplar: 

  • Selam (1978) 

  • Kağnı

  • Bankayı Portakal Gibi Sattım (2001)

  • Satılık Dünya (2004)

  • Küs Topraklar (2020)

  • Turnalar (2022)

Salim Taşçı Vefat mı Etti? Neden Öldü?

Salim Taşçı Vefat mı Etti? Neden Öldü?

İki çocuk babası gazeteci Salim Taşçı, 19 Kasım 2024 Salı günü 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen Taşçı'nın ölüm edeni ise kamuoyu ile paylaşılmadı. 

Gazeteci, yazar, şair ve emlakçı Salim Taşçı, bugün Karşıyaka Mezarlık Cami’nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

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