Salim Taşçı Kimdir, Neden Vefat Etti? Salim Taşçı'nın Gazetecilik Kariyeri ve Eserleri

Gazeteci yazar Salim Taşçı vefat etti. Tanınmış gazetecinin vefatının ardından sinemaya uyarlanan senaryoları ve kitapları merak konusu oldu. Türkiye'de ilk banka satışını gerçekleştiren emlakçı olarak da tanınan Salim Taşçı'nın kim olduğu da aranıyor. Peki, Salim Taşçı kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etti?

İşte, detaylar...