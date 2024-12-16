Salda Gölü Ölüyor! Salda Gölü'nde 5 Yılda 3 Kilometrekarelik Yüzey Alanı Kaybı Yaşandı

Türkiye’de son yıllarda birçok göl ve su kaynağında yaşanan kuraklık, Salda Gölü'nde de derinden hissediliyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, yaptıkları araştırmalarda gölün yaklaşık 44 kilometrekare olan yüzey alanının, son 5 yılda 41 kilometrekarenin çok altına düştüğünü açıkladı.

Kesici, 184 metrelik su seviyesiyle Türkiye'nin en derin 3’üncü gölü olan Salda Gölü için 'Kıyılardaki su kayıpları oldukça fazla. En derin yeri 180 metrenin oldukça altına düşmüşken, bazı kıyı kesimlerde su izleri bize gölün bazı bölümlerde 16 metrenin üzerinde azalmalar olduğunu göstermektedir' dedi.