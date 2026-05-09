Sağlık Bakanlığı Hantavirüsü Görülen Gemideki 3 Türk'te Virüs Semptomu Bulunmadığını Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 23:59

Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, takip süreci boyunca vatandaşlarda herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusuna rastlanmadığı da belirtildi.

Karantinaya alınacaklar.

Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye’ye getirileceğini açıkladı. Bakanlık, sağlık durumları yakından takip edilen vatandaşlarda şu ana kadar herhangi bir semptom görülmediğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların tedbir amacıyla karantinaya alınacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

'Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
