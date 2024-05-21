Sadece Yeni Anne Olanların Anlayabileceği 10 Farklı Durum

Bir elinle yemeği yemeye çalışırken, diğer elinle bebeği sakinleştirmeye uğraşmak gerçekten de zorlayıcı olabilir. Tam da o sırada yemeğin soğuyor olması da cabası. Ne yazık ki, bu durum sık sık karşılaşılan bir durum. Ancak, bu koşuşturmanın ortasında bile bebeğinle olan bağını güçlendirmenin ve ona olan sevgini göstermenin önemi hiçbir zaman azalmaz. Ve tabii ki, yemeği ısıtmak ya da yeniden servis etmek gibi pratik çözümlerle bu durumu hafifletebilirsin.