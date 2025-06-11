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Sadece Şapşal Bir Köpekle Yaşayanların Anlayabileceği Şeyler

etiket Sadece Şapşal Bir Köpekle Yaşayanların Anlayabileceği Şeyler

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 18:03

Bir köpekle yaşamak eğlenceli, keyifli, huzurlu ve sorumluluk isteyen bir şey. Hele ki bu köpek epey şapşal bir köpek ise bunları dört ile çarpabilirsin. Hayvan sahiplerinin şıp diye anlayacağı ama geri kalan herkesin anlamaya çalışacağı ve belki anlayamayacağı şeyleri sıraladık! Bakalım şapşal bir köpeği olanlar, bu patili dostlarla neler yaşıyorlar?

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1. Kendi kuyruğunu kovalayıp yorulan bir canlıyla ev arkadaşısın!

Evde yalnızca çamaşır makinesinin kazanı ya da vantilatör dönmüyor... Eğer kendi kendine dönen başka bir şey varsa bu kuyruğunu yakalamaya çalışan köpeğin olabilir. Birden bire kendi kuyruğuna kafayı takıyor, sonrasında ise bitkin düşüp yatıyor...

2. Köpekler konuşabilseydi her sabah şu cümleyi kurardı: "“Kalktın mı? Tamam artık ben senin gölgenim.”

Evde gizli bir ajan gibi peşindedir. Nereye gitsen o da orada. Tuvalet? Orada. Buzdolabını mı açtın? Ohoo, kuyruk sallamaya dünden hazır. Duşa mı girdin? Kapının önünde yatar ve sen çıkana kadar orada bekler.

3. Kendi gölgesini oyun arkadaşı sanan bir canlı ile aynı evi paylaşıyorsun.

Karanlıkta ya da güneşli bir günde gölgesini fark edip havlamaya başladığında “Allah Allah, biri mi var acaba?” diye korkabilirsin. Ama sonra fark ediyorsun ki meğerse kendi gölgesine böyle davranıyor. Bu iç güdüsel koruma hevesiyle karışık şapşallık, tam da onun karakter özeti gibi. Köpek sahipleri ne demek istediğimizi anlayıp bizi hiç yadırgamayacaklar: Cesaret desen var ama zekâ kısmı biraz tartışılır.

4. En pahalı oyuncağı alırsın ama o yine pet şişeyi ya da favori oyuncağını seçer.

Gördüğün en dikkat çekici ve süper interaktif zıplayan bir oyuncak alırsın, açarsın, gösterirsin… Ama o gider boş kola şişesini alır ve patilerinin arasında ses çıkararak çiğner. Ya da ilk oyuncağıyla oynamaya başlar. En sonunda da sen “Tamam ya ben boşuna uğraşmışım.” deyip susarsın. Çünkü onun dünyasında “Ne kadar saçma, o kadar eğlenceli!” diye bir kural var.

5. Bakışlarında gözlerinden zeka akmıyor olabilir ama sahibini kalpten seviyor! ❤️

O bakışları bilir misin? Hani akıl aramazsın ama “Beni sev...” diye yalvaran bir sıcaklık olur içinde. Bazen yüzüne bakıp “Bu kafayla nasıl hayatta kaldın?” diye düşünüyorsun ama sonra üzülüp ona sarılıyorsun. Çünkü zekâdan çok sevgi dolu olmasıyla kazandı kalbini. Düşünmeden, filtresiz ve en saf hâliyle seviyor seni.

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6. Uyurken kendini çamaşır makinesine atmış gibi kıvrılabiliyor.

Uykuda yoga pozisyonu yapan canlı olabilir mi? Olabilir! Köpeğin uyurken kafasını battaniyenin altına koymuş ve poposu da dışarıda ama sırt üstü uzanmış. Patileri de havada elbette! Sanki biri gelip “Sana şekil veriyorum.” demiş. Ama ne pozisyonda olursa olsun her seferinde “Şapşal çocuk nasıl da tatlı uyuyor...' diyorsun. Galerinde onun bir sürü fotoğrafı oluyor çünkü bir fotoğraf çekmeden de edemiyorsun.

7. Kendi gazından korkup koşarak kaçabiliyor. Evet gaz çıkarıyorlar...

Evde hiçbir şey yokken bir anda koşmaya başlıyorlar. “Ne oldu buna ya?” dersin. Sonra fark edersin ki kendi çıkardığı sesten ve kokudan korkmuş. O an hem gülmekten kırılıyorsun hem de onun bu saf saf hâline şefkatle bakıyorsun. Çünkü kendi kokusundan (pırt) kaçıp sonra utanmadan yanına gelen başka tatlı bir tip olamaz!

8. Her gelen misafiri sanki yıllardır beklediği kişiymiş gibi karşılıyor.

Kapı çaldığında içeri gireni tanımasına gerek yok. Çünkü o sırada gelen herkes onun için tanıması gereken bir misafir. Tamirci mi, kargocu mu, kurye mi, uzaylı mı… İnan hiç fark etmez. O herkesi kendi arkadaş ortamına davet etmiş gibi!

9. Sahibi üzgün olduğunda hemen onun yanına gider çünkü hisleri çooooook kuvvetlidir.

Öyle başına buyruk hareketleri, bazı oyuncaklarını parçalaması ya da durup dururken havlamasına bakma. Sen üzgün olduğunda işi gücü bırakır ve hemen yanına gelir, sana sarılır ve gözlerinin içine bakarak sanki seninle konuşmaya çalışır. Patili dostlarımız epey duygusal canlar çünkü.

10. Kafasını koltuğa çarpar ama sonra hiçbir şey olmamış gibi oyununa devam eder.

Ev içinde hızlı dönerken bir yere toslayıp sonra “Ben hiçbir şey yapmadım.” moduna geçmesi… Tam bir profesyonel. Kendine olan güveni o kadar yüksek ki çarptığı yerin suçlu olduğuna bile seni ikna edebilir!

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11. Manzara ne olursa olsun bir yerleri uzun uzun seyretmeye bayılır.

11. Manzara ne olursa olsun bir yerleri uzun uzun seyretmeye bayılır.

'Acaba zihninde neler olup bitiyor?' diye düşünme boş yere. Çünkü şapşal köpeğin zihninde oynamak istediği oyuncak, kemirmek istediği kemik ya da birkaç gün önce gördüğü bir sokak kedisi bile olabilir. Sen onu öylece uzaklara dalmış görebilirsin ama şapşal köpek sahipleri bunun normal olduğunu gayet iyi bilir.

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Ma Belle
Ma Belle
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