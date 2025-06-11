Sadece Şapşal Bir Köpekle Yaşayanların Anlayabileceği Şeyler
Bir köpekle yaşamak eğlenceli, keyifli, huzurlu ve sorumluluk isteyen bir şey. Hele ki bu köpek epey şapşal bir köpek ise bunları dört ile çarpabilirsin. Hayvan sahiplerinin şıp diye anlayacağı ama geri kalan herkesin anlamaya çalışacağı ve belki anlayamayacağı şeyleri sıraladık! Bakalım şapşal bir köpeği olanlar, bu patili dostlarla neler yaşıyorlar?
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1. Kendi kuyruğunu kovalayıp yorulan bir canlıyla ev arkadaşısın!
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2. Köpekler konuşabilseydi her sabah şu cümleyi kurardı: "“Kalktın mı? Tamam artık ben senin gölgenim.”
3. Kendi gölgesini oyun arkadaşı sanan bir canlı ile aynı evi paylaşıyorsun.
4. En pahalı oyuncağı alırsın ama o yine pet şişeyi ya da favori oyuncağını seçer.
5. Bakışlarında gözlerinden zeka akmıyor olabilir ama sahibini kalpten seviyor! ❤️
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6. Uyurken kendini çamaşır makinesine atmış gibi kıvrılabiliyor.
7. Kendi gazından korkup koşarak kaçabiliyor. Evet gaz çıkarıyorlar...
8. Her gelen misafiri sanki yıllardır beklediği kişiymiş gibi karşılıyor.
9. Sahibi üzgün olduğunda hemen onun yanına gider çünkü hisleri çooooook kuvvetlidir.
10. Kafasını koltuğa çarpar ama sonra hiçbir şey olmamış gibi oyununa devam eder.
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11. Manzara ne olursa olsun bir yerleri uzun uzun seyretmeye bayılır.
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