Sadece Şapşal Bir Köpekle Yaşayanların Anlayabileceği Şeyler

Gördüğün en dikkat çekici ve süper interaktif zıplayan bir oyuncak alırsın, açarsın, gösterirsin… Ama o gider boş kola şişesini alır ve patilerinin arasında ses çıkararak çiğner. Ya da ilk oyuncağıyla oynamaya başlar. En sonunda da sen “Tamam ya ben boşuna uğraşmışım.” deyip susarsın. Çünkü onun dünyasında “Ne kadar saçma, o kadar eğlenceli!” diye bir kural var.